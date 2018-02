Fermati in 3 per la morte della 19enne Pamela Mastropietro

Macerata - sale a tre il numero dei Fermati per la morte di Pamela : Macerata - Proseguono senza sosta le indagini per l'inchiesta della morte di Pamela Mastropietro , la 18enne romana i cui resti sono stati trovati all'interno di due trolley . Ci sono altri due ...

Roma - liberati i 21 ultras Fermati : per loro divieto di dimora a Verona : Roma - Sono stati liberati i 21 ultras della Roma fermati ieri a Verona nel prepartita dopo un contatto con i tifosi di casa. Per loro divieto di dimora nel capoluogo scaligero. Lo ha comunicato sul ...

Verona-Roma - la decisione presa per i 21 tifosi giallorossi Fermati prima del match : Nel pre-partita di Verona-Roma, match terminato con la vittoria dei capitolini per 0-1 con il goal di Cenzig Under dopo appena un minuto di gioco, sono andati in scena degli scontri tra le due tifoserie nelle strade adiacenti al ‘Bentegodi’. Per questo motivo sono stati fermati 21 tifosi giallorossi dalla polizia. Le forze dell’ordine nella giornata di oggi hanno deciso di rilasciare tutti i supporter fermati al quale è stato ...

FIFA 19 e Madden 19 conFermati per Nintendo Switch? : Con il grande successo di Nintendo Switch in termine di vendite, sembrerebbe abbastanza ovvio l'interesse dei vari publisher e sviluppatori nel pubblicare i propri titoli sull'ibrida della grande N.Tra le varie compagnie che puntano su Switch c'è anche EA, che ha già pubblicato il suo FIFA 18 sull'ibrida e, stando a un insider, potrebbe continuare a pubblicare i suoi giochi sportivi sulla console di Nintendo.L'insider Marcus Sellars, lo stesso ...

Super Bowl 2018 : ecco tutti i trailer conFermati e quelli più probabili che vedremo durante l'evento - Best Movie : ... questa notte negli Stati Uniti si terrà come ogni anno l'atteso Super Bowl , che non è solo uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti al mondo, ma anche un'ambita vetrina con cui gli ...

Roma. Fermati diversi stranieri per l’omicidio di Pamela Mastropietro : E’ naufragato per sempre il sogno di diventare estetista. La ragazza di San Giovanni è stata uccisa e fatta a

Brasile - epidemia di febbre gialla : 130 casi conFermati e lunghe file per i vaccini : Un’epidemia di febbre gialla sta colpendo il Brasile. Dall’inizio del 2018 sono stati 130 i casi confermati, 53 dei quali mortali. Nel solo stato di San Paolo i casi sono stati 86, di cui 36 hanno condotto alla morte solo negli ultimi due mesi. A lanciare l’allarme sono il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il ministero della Salute brasiliano ha reso noto ...

Super Bowl LII : da Infinity War a Jurassic World - gli spot possibili e quelli conFermati : Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità che il gigante dello streaming acquistasse il film dalla Paramount/Bad Robot, e in effetti il Super Bowl potrebbe essere l'occasione migliore per un ...

psicosi deragliamenti : Fermati 4 operai al lavoro nell'area sotto sequestro : Il drone dei vigili del fuoco ronza sull'area del deragliamento a caccia di 'particolari utili'. E di indizi che potrebbero fugare nuove sciagure. La domanda fondamentale è: ci sono altri pezzi di ...

Napoli - scippatori a 14 anni : tre giovanissimi Fermati per la rapina a un'anziana : Due ragazzi di 14 anni sono stati denunciati dai carabinieri perché, insieme ad un ragazzo di 13 anni, avrebbero rubato la borsa ad una anziana donna. Il fatto è accaduto a Saviano, in provincia di ...

ConFermati ergastoli per omicidi Bitonto : BARI, 24 GEN - La Corte di Assise di Appello di Bari ha confermato due ergastoli e una condanna a 30 anni di reclusione, nei confronti dei presunti sicari di due omicidi di mafia commessi a Bitonto ...

Aggrediscono la Polizia per liberare un connazionale : Fermati : Avevano aggredito una Volante della Polizia di Pordenone , che aveva fermato un loro connazionale. Per questo, un gruppo di migranti - di cittadinanza afgana e pachistana - è stato fermato dalla ...

Bari - Fermati con pistole e mitraglietta pronte per l'agguato : condannati tre pregiudicati di Japigia : Tre pregiudicati del quartiere Japigia di Bari sono stati condannati per detenzione e porto di armi da fuoco. Secondo la Dda di Bari i tre, che furono arrestati in flagranza nell'aprile 2017, stavano ...

ConFermati problemi di fotocamera per Huawei P10 con aggiornamento Oreo : soluzioni ufficiali : Nello scorcio iniziale di questo 2018 abbiamo assistito al lancio del programma beta per testare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo anche qui in Italia su Huawei P10 e P10 Plus. Tra i primissimi riscontri avuti dal pubblico, spicca indubbiamente quello secondo cui il pacchetto software ad oggi non sia ancora in grado di risolvere i problemi di messa a fuoco della fotocamera. Dopo esserci soffermati sul trucco per capire se il ...