Federica Sciarelli La giornalista di Chi l' ha visto? | Mi dicono che sono musona

È una giornalista e conduttrice, famosa per aver reso "Chi l'ha visto" il programma che conosciamo oggi: sarà tra gli ospiti della quarta serata di Sanremo

Da Chi l’ha visto a Sanremo 2018 : fenomenologia di Federica Sciarelli : Solo lei può dire «quello che ride là dietro se lo posso dire è un po’ cretino» senza essere offensiva (o anche sì, ma poco importa). Solo lei può affermare «se me lo fate vedere io mi calo pure le mutande» senza risultare volgare (o anche sì, ma è quello il bello). In fondo, se Federica Sciarelli da Chi l’ha visto è diventata un personaggio di culto, uno dei volti più amati e venerati della televisione italiana è anche grazie al suo ...

Federica Sciarelli / Siparietto comico con Claudio Baglioni? (Sanremo 2018) : FEDERICA SCIARELLI tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo. Per l’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto? probabile un Siparietto comico con Claudio Baglioni.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Federica Sciarelli : età - altezza - peso - il figlio Giovanni e una carriera perfetta. Tutto sull’amatissima conduttrice di ‘’Chi l’ha visto?’’ : Dopo Franca Leosini, la signora dei gialli accolta a Sanremo, Claudio Baglioni mette a segno un altro colpo da maestro e chiama sul palco Federica Sciarelli, l’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto?, una delle trasmissioni più commentate su Twitter e sui social. Una scelta che segue la linea di ospiti extra musicali che siano però meno legati al mondo dello show business e più a quello della cultura e ...

Federica Sciarelli e John Woodcock : archiviate le indagini sul caso Consip : archiviate le indagini del caso Consip sul pm di Napoli Henry John Woodcock e la giornalista di 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli. La decisione è stata presa dalla gip del tribunale di Roma Alessandra Boffi.Il magistrato, responsabile dell'inchiesta della procura di Napoli sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione, era indagato per falso e rivelazione del segreto d'ufficio. Mentre la giornalista rispondeva solo di ...

Morta dopo 14 anni da sepolta viva in casa : il rammarico di Federica Sciarelli : Aveva 31 anni e metà della sua vita l'ha trascorsa da sepolta viva in casa. Malata e denutrita, Paola Manchisi è deceduta lo scorso 6 gennaio. A Polignano a Mare (Bari), località famosa in tutto il mondo, Paola è Morta di stenti: pesava meno di 30 chili quando è stata trovata senza vita nella casa al centro del paese dove abitava con la madre casalinga, Annamaria Corbacio e il padre agricoltore, Saverio Manchisi, tra immondizie, larve di insetti ...

Morta di stenti in casa - l'ira di Federica Sciarelli : "Paola poteva salvarsi" : "Paola poteva essere salvata, la sua morte è una nostra sconfitta". A parlare così è Federica Sciarelli. La conduttrice di "Chi l'ha visto?", durante la puntata in onda su Rai3 la sera...

Chi l'ha visto? Stasera Federica Sciarelli saluta il pubblico - : Lo storico programma, che da sempre si occupa dei casi delle persone scomparse e delle grandi inchieste di cronaca nera, si soffermerà sulle novità dei casi che stanno facendo discutere nelle ultime ...