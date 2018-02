Fed Cup 2018 | Italia-Spagna | prima giornata sabato 10 febbraio Programma | orari e tv

Tennis - Fed Cup 2018 : Italia-Spagna sarà aperta da Jasmine Paolini e Carla Suarez Navarro : La sfida di World Group II, che sancirà chi tra Italia e Spagna andrà a lottare ad aprile per il ritorno nel World Group I della Fed Cup di Tennis, sarà aperta dall’incontro tra Jasmine Paolini, nostra numero 2, e Carla Suarez Navarro, numero 1 iberica (sabato 10 febbraio, ore 16.00). A seguire, Sara Errani sfiderà Lara Arruabarrena: questo l’esito del sorteggio odierno svolto a Chieti, nella cornice del Teatro Marrucino. Si giocherà ...

Fed Cup 2018 : il ritorno delle sorelle Williams contro l’Olanda - sfida affascinante tra Repubblica Ceca e Svizzera : Ci apprestiamo a vivere un weekend di grande interesse per il tennis femminile nei quarti di finale della Fed Cup 2018 del World Group I. Tante partite interessanti con squadre molto forti e con il ritorno di grandi giocatrici. Nella sfida tra Stati Uniti ed Olanda rispondono presente le sorelle Williams. Serena e Venus hanno detto “Si” alla chiamata di Kathy Rinaldi e ci saranno ad Ashville (veloce indoor), per difendere il titolo ...

Fed Cup 2018 : Italia-Spagna - servirà un’impresa alle azzurre contro le forti iberiche a Chieti : Dal 10 all’11 febbraio si alza il sipario sull’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia, al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti, sfiderà la Spagna, avversario complicato, nel 1° turno del World Group II per avere poi la chance di giocarsi ad aprile (21-22) l’accesso al Gruppo Mondiale nel playoff.. Il capitano Tathiana Garbin, costretta anche dalle circostanze, non potrà contare sulla n.1 ...

Tennis - Fed Cup - Errani : "Italia giovane - ma con la Spagna ce la giocheremo" : Proseguono a Chieti gli allenamenti delle azzurre in vista della sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna valida per il primo turno del World Group II. Si gioca sabato e domenica sulla terra rossa indoor ...

Italia-Spagna - Fed Cup 2018 : tutti gli orari e come vedere in tv il 1° turno del World Group II. Il programma completo : Dal 10 all’11 febbraio si alza il sipario sull’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia, al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti, sfiderà la Spagna, avversario tutt’altro che facile, nel 1° turno del World Group II per avere poi la chance di giocarsi ad aprile (21-22) l’accesso al Gruppo Mondiale nel playoff. Tathiana Garbin fa di necessità virtù e si affida ad un roster di ...

Fed Cup 2018 - i precedenti tra Italia e Spagna : iberiche avanti 4-3 - l’ultimo successo azzurro nel 2006 : Manca sempre meno all’inizio della sfida valida per il primo turno del World Group II di Fed Cup 2018 al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti. Sulla terra rossa abruzzese le azzurre del tennis se la vedranno contro la temibile Spagna (10-11 febbraio) e se l’Italia dovesse centrare il bersaglio grosso, ad aprile (21-22), giocherebbe il play-off promozione mentre, in caso di sconfitta, sempre nel mese di aprile, ci ...

Tennis - Fed Cup 2018 – L’Italia verso la Spagna. Sara Errani : “Sfida dura - noi squadra giovane”. L’emozione di Cocciaretto e la sicurezza di Garbin : L’Italia si prepara ad affrontare la Spagna nel primo turno della World Group II di Fed Cup. Le azzurre giocheranno a Chieti il 10-11 febbraio: la sfida alle iberiche si preannuncia proibitiva per le ragazze di Tathiana Garbin che però vogliono realizzare l’impresa e regalarsi l’opportunità di continuare a lottare per tornare in Serie A. Sara Errani è la veterana della squadra, ha vinto tre Fed Cup nella sua carriera e farà da ...

Fed Cup - senza Camila Giorgi - potenziale dimezzato per l’Italia. Sara Errani farà da chioccia alle giovani - ma così sarà difficile tornare in A : Dal 10 all’11 febbraio inizierà l’edizione 2018 della Fed Cup, competizione mondiale a squadre del tennis femminile. L’Italia inserita nel Gruppo II, ovvero il tabellone cadetto, punterà al play-off promozione in “Serie A” sfidando a Chieti la Spagna in un incontro che si presenta decisamente complicato. Il capitano Tathiana Garbin, costretta anche dalle circostanze, non potrà contare sulla n.1 italiana del momento Camila Giorgi, in ...

Fed Cup 2018 - la Spagna ai raggi X. Carla Suarez Navarro fa propendere il pronostico verso le iberiche : Un weekend di fuoco attende le azzurre della Fed Cup 2018 nel match valevole per il World Group II, programmato il 10 e 11 febbraio sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti contro la Spagna. In gioco ci sarà la promozione e per le ragazze di Tathiana Garbin, orfane di Roberta Vinci (per questioni di anagrafe…) e Camila Giorgi (per questioni legate alla sua squalifica di 9 mesi), sarà molto dura affrontare le “Furie ...

Tennis - Fed Cup 2018 : la Romania senza Simona Halep : ROMA - La Romania dovrà fare a meno di Simona Halep nella sfida casalinga contro il Canada in programma nel weekend sul veloce indoor di Cluj e valida per il World Group II della Fed Cup 2018 . La ...

Fed Cup 2018 - forfait Halep : TORINO - La ormai numero 2 del ranking Wta Simona Halep , non scenderà in campo per la Fed Cup 2018 attualmente in corso tra Romania e Canada. ' Dopo una settimana di riposo per recuperare dai ...

Fed Cup 2018 - la Romania dovrà fare a meno di Halep nella sfida casalinga contro il Canada : La Romania dovrà fare a meno di Simona Halep nella sfida casalinga contro il Canada in programma nel week-end sul veloce indoor di Cluj e valida per il nel World Group II della Fed Cup 2018. La 26enne ...