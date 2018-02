Fecondazione ovociti coltivati in vitro | si lavora per autorizzazione

Fecondazione - coltivati in laboratorio i primi ovociti umani : Fecondazione, coltivati in laboratorio i primi ovociti umani E’ un grande passo avanti verso possibili cure sia per la medicina rigenerativa sia per la fertilità Continua a leggere L'articolo Fecondazione, coltivati in laboratorio i primi ovociti umani sembra essere il primo su NewsGo.

Fecondazione : ovociti umani maturati in provetta - prima mondiale nel Regno Unito : Per la prima volta ovociti umani sono stati portati a maturazione completa in laboratorio. La ricerca, una prima mondiale, punta a migliorare i trattamenti anti-infertilità. Gli scienziati diretti da Evelyn Telfer hanno coltivato cellule rimosse da tessuto ovarico nei primi stadi di sviluppo, fino a farle arrivare al punto di essere pronte per la Fecondazione. Questo passo avanti della ricerca potrebbe salvaguardare la fertilità di giovani donne ...