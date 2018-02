Far Cry 5 | vediamo la libertà d' azione offerta dal titolo in un nuovo gameplay

Far Cry 5 : ecco due trailer inediti : Ubisoft ha lanciato due nuovi trailer per Far Cry 5, riporta Gematsu.Nei filmati sono introdotti i personaggi dei giochi "Guns for Hire" e "Fang for Hire". Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona action-adventure sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato da Ubisoft per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. È l'undicesima puntata e il quinto titolo principale della serie Far Cry. Il rilascio è previsto per il 27 marzo 2018. Read ...

Il nuovo trailer di Far Cry 5 ci mostra la follia del villain - Joseph Seed : Dopo avervi rivelato in dettaglio i contenuti legati al Season Pass, è il momento di tornare a parlare di Far Cry 5 per concentrarci su un nuovo trailer che ci mostra il folle villain che dovremo affrontare in questo nuovo capitolo del franchise Ubisoft.Come probabilmente saprete questo nuovo titolo abbandona setting esotici e lontani dall'immaginario occidentale per catapultarci nell'America rurale e per metterci di fronte a un pericolo da non ...

This Week On Xbox : Far Cry 5 - Mixer e Games With Gold questa settimana : In casa Microsoft, infatti, è tempo di aggiornamenti sostanziali per la piattaforma di streaming Mixer, mentre i nuovi Games With Gold sono arrivati su Xbox 360 e Xbox One. Trovate tutti i dettagli ...

Far Cry 3 : Classic Edition arriverà entro l'anno : Ubisoft ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Far Cry 3: Classic Edition, una versione del celebre titolo per PS4 e Xbox One. Quest'edizione, riporta Gamerant, sarà disponibile nel Season Pass di Far Cry 5, ma a giudicare da questo annuncio sarà anche disponibile all'acquisto separatamente.Ubisoft afferma infatti che il titolo verrà assegnato come bonus gratuito ai giocatori che acquistano il Season Pass per Far Cry 5, per cui giocare al nuovo ...

Far Cry 5 : Tutti i dettagli sul Season Pass : Ubisoft è lieta di annunciare Tutti i contenuti del Season Pass di Far Cry 5, disponibile come acquisto aggiuntivo su PS4, Xbox One e PC, scopriamo insieme cosa include. Far Cry 5: I contenuti del Season Pass A partire dal 27 Marzo, sarà disponibile il Season Pass di Far Cry 5, il quale includerà: Ore di tenebra, in cui i giocatori viaggeranno indietro nel tempo fino alla guerra del Vietnam per combattere contro i ...

Ubisoft svela maggiori dettagli sul Season Pass di Far Cry 5 : Ubisoft ha annunciato i contenuti del Season Pass di Far Cry 5, disponibile come parte della Gold Edition o come acquisto aggiuntivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il lancio di Far Cry 5, previsto per il 27 marzo, il Season Pass offrirà una serie di esperienze in perfetto stile Far Cry che porteranno i giocatori a vivere alcune avventure straordinarie in tre scenari unici:Inoltre, tutti i possessori del Season Pass di Far Cry 5 che ...

Effettuando l'abbonamento annuale a PlayStation Plus si ottiene gratuitamente Far Cry 4 : Forse Far Cry 4 non farà parte dei giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio ma intanto c'è spazio per un'iniziativa interessante proposta da Sony e valida fino alle 11:00 del 12 febbraio.Sottoscrivendo un abbonamento annuale al PlayStation Plus si otterrà una copia della standard edition di Far Cry 4 in forma completamente gratuita. Con €59,99 vi portate a casa 12 mesi di Plus e uno degli ultimi capitoli del franchise targato ...

Dark Souls II e Far Cry 4 tra i giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio? Il leak era uno "scherzo" : Pochi giorni fa vi avevamo segnalato quello che sembrava un presunto leak molto interessante riguardante i possibili giochi gratuiti del PlayStation Plus di febbraio. Il leak proponeva come pezzi da novanta della proposta Dark Souls II: Scholar of the First Sin e Far Cry 4 per PS4.Una line-up evidentemente molto interessante ma che a quanto pare non è altro che uno scherzo realizzato da un tale George Awad che ha rivelato la sua opera ...

La serie di Far Cry è in offerta su Steam : Mentre i fan sono in attesa di Far Cry 5, il nuovo episodio del titolo di Ubisoft del quale vi abbiamo riportato poco fa i requisiti di sistema per PC, ecco che spuntano delle interessanti offerte su Steam che riguardano l'intera serie.Come segnala Dualshockers, fino al 29 gennaio potrete fare vostri i giochi della serie: Far Cry e Far Cry 2 sono ora disponibili a 2,99€ l'uno, Far Cry 3 a 5,99€, mentre Far Cry 4 e Far Cry Primal ...

PlayStation Plus : papabili Dark Souls 2 e Far Cry 4 per febbraio : Uno screenshot pubblicato quest'oggi su Reddit potrebbe rivelare i prossimi giochi della Instant Game Collection di febbraio.A quanto pare i giochi in questione sarebbero proprio Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e Far Cry 4.L'autore di quest'indiscrezione afferma di lavorare per un sito greco di videogiochi e di non aver nessun interesse di diffondere notizie false. Per quanto non vi siano prove della veridicità dello screenshot in ...

Far Cry 5 userà la tecnologia anti-tamper Denuvo : Tra i titoli più attesi di questo 2018 figura, sicuramente, Far Cry 5, il titolo targato Ubisoft in arrivo a marzo su PS4, Xbox One e PC. Proprio riguardo quest'ultima versione menzionata vi abbiamo già riportato i requisiti di sistema. Oggi Far Cry 5 in versione PC torna sotto i riflettori grazie a una notizia comparsa sulla pagina Steam del titolo, riportata da DSOGaming.Ebbene, Ubisoft ha deciso di affidarsi alla discussa tecnologia ...

Far Cry 5 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Far Cry 5: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Far Cry 5 su PC Windows Far Cry 5 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Far Cry 5. Chi ha intenzione di giocare a Far Cry 5 […]

Far Cry 5 : ecco i requisiti per PC : Mentre l'uscita di Far Cry 5 si avvicina sempre di più sul calendario, Ubisoft ha finalmente svelato ciò che molti giocatori PC si domandavano da tempo.I requisiti PC minimi e consigliati sono stati pubblicati, mentre vale la pena ricordare che Far Cry 5 uscirà il 27 marzo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.ecco, di seguito, i requisiti, riportati da Dualshockers:Read more…

Ubisoft rivela i requisiti minimi e quelli consigliati per la versione PC di Far Cry 5 : È con un comunicato stampa che Ubisoft ha voluto diffondere i requisiti minimi e quelli consigliati per la versione PC di Far Cry 5, in arrivo a marzo su Xbox One, PS4 e appunto PC.Oltre a elencare le specifiche minime necessarie per raggiungere la risoluzione minima di 720p, Ubisoft ha utilmente incluso nel comunicato le diverse configurazioni che permetteranno ai giocatori di godere delle migliori risoluzioni, come i 1080p e quella 4K."La ...