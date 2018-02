Ema | Maullu Fi | Italia presa in giro | governo chieda spiegazioni

meteoweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2018) Milano, 10 feb. (AdnKronos) – ‘Il dossier Ema non passerà alla storia per la sua esclusività, ma per la sua evidente e sconcertante assurdità. Il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la decisione di assegnare l’agenzia ad Amsterdam, secondo il Corriere della Sera, sarà sottoposto a un giudice olandese, che avrà ovviamente ogni potere decisionale. è una sorta di beffa finale, ed è davvero amarissima”. Lo afferma Stefano, europarlamentare di Forza, sull’assegnazione dell’Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam. “Dopo le ambiguità racchiuse nella procedura di estrazione a sorte, nella decisione di tenere segretati alcuni documenti chiave e nella superficialità con cui è stata esaminata la validità delle sedi olandesi, evidentemente inadeguate, per l’è arrivato il momento di battere i pugni sul tavolo, di ...