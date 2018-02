Ema | giudice olandese ma Corte neutrale

“Stava morendo ma poi…”. Rudy Zerbi alza gli occhi al cielo e ringrazia Dio. Lo fa nel giorno del compleanno del figlioletto che - per un problEma - ha rischiato di non vedere mai. A tre anni di distanza da quei momenti terribili ecco la confessione del popolare giudice della tv : Un Rudy Zerbi come non si era mai visto. Sereno, disteso e con il cuore in mano. A 3 anni da quel giorno che poteva cambiargli la vita per sempre le sue parole hanno un significato ancora più forte. Sì perché 3 anni fa nasceva suo figlio Leo, un dono del cielo per cui Zerbi oggi ringrazia Dio. “Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine – scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto di ringraziare il ...