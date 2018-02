Elezioni 2018 | il meglio e il peggio della settimana

Elezioni 2018 - Visco al Forex : "Nuovo governo garantisca sui conti" - : Il governatore della Banca d'Italia è intervenuto a Verona: "Proseguire senza deviare dal percorso di riforme". L'invito è quello di "non ritardare nella diminuzione del rapporto debito/Pil"

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ Foto - questo sarà il loro anno : matrimonio - Elezioni e tv : Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno assistito alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018 seduti in platea. Il motivo? Godersi solo una bella serata all'insegna della musica.

Elezioni 2018 - la Lega lancia il concorso online "Vinci Salvini" - : Il candidato premier leghista da alcuni giorni ha lanciato una sorta di lotteria per gli iscritti al suo sito: i punti si accumulano mettendo like ai post. In palio telefonate, incontri e foto con il ...

Elezioni regionali Lombardia 2018 : sondaggi e come si vota : Manca meno di un mese alle Elezioni regionali Lombardia 2018, appuntamento politico che andrà a sovrapporsi alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018. A seguire gli ultimi sondaggi e le istruzioni su come si vota, con le indicazioni dei candidati in corsa per la poltrona di nuovo governatore della regione Lombardia. Centrodestra, Centrosinistra, M5S e LeU concorrono per succedere a Roberto Maroni, ex segretario federale del partito Lega Nord. ...

Elezioni 2018 - il confronto dei programmi sui diritti civili : Dopo le leggi su unioni civili e biotestamento, i diritti civili sembrano passati in secondo piano nella campagna elettorale. Un confronto dei programmi

Sondaggi Elezioni 2018/ Larghe Intese - ma quali? Renzi-Leu al 45% - bocciato patto 'Nazareno 2.0' : Sondaggi politici elettorali,campagna verso le Elezioni 2018: governo Larghe Intese, ma quali? Renzi-Grasso al 45%, bocciato patto Nazareno Pd-Berlusconi. Tutte le analisi

Elezioni 2018 - Di Maio su rimborsi : "Chi fa queste cose fuori dal M5S" - : Linea dura del leader pentastellato. "Non ho voluto parlare direttamente con Cecconi e Martelli perché mi hanno molto deluso", ha detto. Critico il Pd. Renzi: "Gli impresentabili a questo giro li ..."

Elezioni 2018 - oltre 12mila candidature presentate per Camera e Senato - : Il Viminale ha pubblicato le liste definitive dei candidati sul sito ufficiale alla sezione "Elezioni trasparenti". Il 4 marzo si applicherà per la prima volta il Rosatellum, un sistema di voto misto ...

Elezioni 2018 - Riparte il futuro lancia la piattaforma che certifica la trasparenza dei candidati : In vista delle Elezioni politiche del prossimo 4 marzo, l’associazione Riparte il futuro ha dato il via ad una campagna per la trasparenza dei candidati. Gli elettori e gli utenti potranno consultare sul portale le schede dei candidati di tutte le liste del proprio collegio e leggere le informazioni rese dagli aderenti o domandare ai non aderenti di unirsi all’iniziativa mediante gli strumenti di contatto presenti sullo stesso ...

Elezioni politiche 2018 : come si vota il 4 marzo? : Un mese alle Elezioni legislative del 4 marzo. come si vota alle prossime politiche? La tornata elettorale avrà luogo il 4 marzo, dalle 7 alle 23 nei collegi dove verranno consegnate due schede: una per la Camera, e una per il Senato, in quest’ultimo caso agli elettori che abbiano compiuto i 25 anni. Ciascuna scheda è suddivisa in spazi separati ognuno dei quali corrisponde a una coalizione (cioè a un gruppo di partiti che si presentano ...

Elezioni 2018 - tutti i parlamentari che non saranno ricandidati : Dopo le Elezioni nel nuovo Parlamento volti nuovi ma soprattutto molti big della politica dal 4 marzo 2018 cambieranno vita (amore o forza): per molti pezzi da Novanta di Montecitorio e Palazzo Madama i tempi...

Elezioni 2018 - sondaggi : nessuna maggioranza di governo? : A meno di un mese dal voto, i sondaggi indicherebbero quanto vanno ripetendo da tempo – e con loro diversi notisti all’indomani dell’approvazione della nuova legge elettorale detta Rosatellum – ovvero che non uscirà dalle urne del 4 marzo una maggioranza netta. A rischio sarebbe la governabilità per effetto di quello che gli inglesi chiamano ‘hung Parliament‘, ovvero in bilico o sospeso (non appeso o ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Vincitore urne? Stallo senza maggioranza 'batte' il centrodestra : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, coalizioni con centrodestra al 38%. Le intenzioni di voto sulle altre coalizioni nazionali

Elezioni 2018 - il Viminale pubblica online tutti i 12.428 candidati : In totale 12.428 candidature per 630 seggi alla Camera e 315 al Senato. Ed è tutto on line, sul sito 'Elezioni trasparenti' del Viminale che ha appena pubblicato tutti i candidati alle Elezioni ...