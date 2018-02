Ecco Terminator la prima pelle elettronica che si autoripara Lo studio su Science

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2018) Si ripara da sola un po’ come avveniva nel filmla pronta la, lacompletamente riciclabile, capace di ripararsi da sola come quella del cyborg protagonista del film ed elastica come quella umana. Può avvertire – riporta l’Ansa – anche pressione e temperatura e promette numerose applicazioni, dalla robotica, dalle future protesi, fino a sensori indossabili. Descritta sulla rivistaAdvances, è stata messa a punto negli Stati Uniti dai ricercatori dell’università del Colorado a Boulder, guidati da Jianliang Xiao e Wei Zhang. Fatta di un materiale molto sottile e traslucido, la nuovapuò imitare funzione e proprietà di quella umana, grazie ai sensori incorporati che “le consentono di avvertire pressione, temperatura, umidità e flusso d’aria”, ha detto Xiao. Il segreto è nel materiale ...