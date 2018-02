“Ecco chi l’ha stregato” Sanremo | trionfo triste solo per le fan di Ultimo Sul palco

Fiorentina-Juventus - Bernardeschi : “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” : Fiorentina-Juventus, Bernardeschi: “Ecco perchè ho esultato dopo il gol…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus, Bernardeschi- Protagonista assoluto della serata, Federico Bernardeschi ha fatto ritorno al Franchi da “nemico”, conquistato la scena e lanciando la Juventus momentaneamente al comando della classifica. ...

“Ecco chi vince il Festival di Sanremo”. È una certezza : sul podio c’è un solo nome. Gli osservatori ne sono convinti : “Ha letteralmente sbancato” : Tra canzoni, siparietti e scandali questa 68esima edizione del Festival di Sanremo sta sbancando gli ascolti. Nessuno pensava che Claudio Baglioni avrebbe raggiunto un tale livello di perfezione, ma lui ce la sta facendo alla grande. Ma nonostante il pubblico stia apprezzando moltissimo, c’è da dire che le critiche nei riguardi del direttore artistico non si sono fatte attendere. Più di tutti al centro del mirino c’è proprio il ...

Calciomercato Juventus - clamorosa rivelazione : “Ecco chi potrebbe essere l’erede di Higuain” : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain è reduce dalla sua prima tripletta con la maglia della Juventus, realizzata contro il Sassuolo nel rotondo 7-0 dell’Allianz Stadium. Il ‘Pipita’ ora dovrà cercare di trascinare i bianconeri anche in Champions League con l’andata degli ottavi in programma sempre allo Stadium martedì 7 marzo contro il Tottenham. L’attaccante argentino, arrivato nell’estate 2016 per ...

“Ecco la scaletta dell prima puntata” - Sanremo : cosa e chi vedremo sul palco dell’Ariston. Tra conferme e sorprese - Claudio Baglioni detta la tabella di marcia dell’esordio. Sarà un vero spettacolo : Ci siamo, adesso possiamo dirlo: tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo 2018. cosa vedremo? Ecco la scaletta di martedì 6 febbraio su Rai1: cantanti in gara, meccanismo e ospiti al teatro Ariston. I 20 Big fanno ascoltare le loro canzoni e vengono giudicati dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dalla sala stampa (30%). A fine serata viene rivelata la posizione in classifica dei cantanti, limitandosi ...

“Ecco perché!”. Svelato il mistero di Francesca Cipriani. All’Isola dei Famosi si è presentata con tacchi e coroncina e tutti a domandarsi il motivo : Ormai Francesca Cipriani imperversa in tv da anni. Dalla sua prima apparizione a La pupa e il secchione è passato del tempo, ma la bombastica bionda non ha mai fatto perdere le tracce. In questi giorni la stiamo ammirando all’isola dei Famosi, dove si è subito fatta notare per le sue ‘intemperanze’, l’attacco di panico in elicottero è diventato un passaggio epico-trash dal piccolo schermo. tutti abbiamo notato, ...

Rosa Perrotta all’Isola - Pietro a Mattino 5 : “Ecco chi esce stasera” : Isola dei Famosi, Pietro Tartaglione difende Rosa a Mattino 5: le parole su Nadia Rinaldi e la nomination Rosa Perrotta sta mettendo davvero tutta se stessa all’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne si trova in nomination contro Francesca Cipriani e Nadia Rinaldi. Questa sera, 5 Febbraio 2018, una delle tre dovrà lasciare […] L'articolo Rosa Perrotta all’Isola, Pietro a Mattino 5: “Ecco chi esce ...

Di Maio : “Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra” | Renzi : “Nel Lazio chi sostiene M5s vota uno scroccone amico degli Spada” : Di Maio: “Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra” | Renzi: “Nel Lazio chi sostiene M5s vota uno scroccone amico degli Spada” Il candidato premier del M5s posta sul blog delle Stelle l’elenco degli “impresentabili” del Pd e del centrodestra: la lista va da Luca Lotti a Umberto Bossi e Roberto Formigoni. Il leader del […] L'articolo Di Maio: “Ecco gli impresentabili di Pd e ...

Di Maio : “Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra” | Renzi : “Nel Lazio chi sostiene M5s vota uno scroccone amico degli Spada” : Di Maio: “Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra” | Renzi: “Nel Lazio chi sostiene M5s vota uno scroccone amico degli Spada” Il candidato premier del M5s posta sul blog delle Stelle l’elenco degli “impresentabili” del Pd e del centrodestra: la lista va da Luca Lotti a Umberto Bossi e Roberto Formigoni. Il leader del […] L'articolo Di Maio: “Ecco gli impresentabili di Pd e ...

Di Maio contro centrodestra e Pd : “Ecco gli impresentabili” M5S : pochi clic e posti sicuri : Il candidato premier dei Cinque Stelle: «Noi diffamati da Renzi, queste invece le persone che devono sparire dalle liste». Da D’Alfonso ad Alfieri, da Cesaro a Formigoni

“Ecco le prime bombe!”. Ballando con le stelle 2018 - subito grandi nomi per l’attesissima nuova edizione condotta da Milly Carlucci. Tante voci - ma anche già le prime conferme : chi ci sarà : Non solo Mediaset, non solo Isola dei Famosi e Grande Fratello. anche la Rai corre ai ripari e punta forte su Ballando con le stelle. Ma quali saranno i concorrenti? Ecco le prime indiscrezioni. Si fa il nome di Nathalie Guetta, l’attrice nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella fiction Rai Don Matteo, nonché sorella del dj David Guetta famoso in tutto il mondo. Viene poi confermato il coinvolgimento ...

Frey riparte dal Venenzia e non risparmia un duro attacco al Chievo : “Ecco come sono stato trattato” : Dopo nove anni e mezzo al Chievo Verona, Nicolas Frey nel mercato di gennaio appena concluso si è trasferito al Venezia in Serie B. A margine della conferenza stampa con i lagunari, però, il difensore classe ’88 non ha risparmiato un duro attacco ai clivensi spiegando i motivi che lo hanno spinto all’addio: “Dopo tutti questi anni non pensavo di meritare un trattamento simile dal Chievo, non potevo partecipare alle cene, non potevo ...

“Ecco com’è Francesco Monte a letto. E vi dico pure un suo segreto intimo…”. Nervi tesi in Honduras per le sorti del naufrago - dopo lo scandalo ‘droga all’Isola dei Famosi’. Ma nel frattempo in Italia c’è chi coglie la palla al balzo per rivelare certi dettagli hot : Sono giorni di attesa e di nervosismo per Francesco Monte in primis e per i suoi fan poi, perché dopo lo scandalo sollevato da Eva Henger sul presunto uso di marijuana dell’ex tronista in Honduras, la produzione dell’Isola dei Famosi sta decidendo il suo futuro al reality di Canale 5. Come fatto sapere in un comunicato stampa, sono ora al vaglio i filmati della villa in cui i vip hanno trascorso i giorni precedenti all’inizio del ...

Italia - Fabbricini e Costacurta : “Ecco i nomi per la panchina” : “Di Biagio traghettatore sulla panchina dell’Italia? È prematuro dirlo ora, è un’ipotesi, ma non abbiamo ancora parlato con nessuno. Provvederemo a trovare una soluzione e ci aiuterà Costacurta”. Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc nominato dalla giunta del Coni ha parlato così ai microfoni di Sky: “Da Conte a Mancini, fino ad Ancelotti o Ranieri. Ma è tutto un discorso da affrontare. Nessuno è ...

Figc - il nuovo commissario Fabbricini ha annunciato : “Ecco chi sarà il commissario della Lega di Serie A” : La giunta straordinaria del Coni presiediuta da Giovanni Malagò ha nominato Roberto Fabbricini, segretario generale del CONI, nuovo commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia, invece, saranno i due subcommissari. Fabbricini ha preso subito parola annunciando chi è stato scento come nuovo commissario della Lega di Serie A: “Sono stato 25 anni al fianco di Malagò e di tutto il ...