Dubai Tour - Viviani raggiante dopo la vittoria e promette | ' voglio diventare uno dei

Dubai Tour - successo finale di Viviani : Elia Viviani , Quick-Step Floors, ha vinto la quinta edizione del Dubai Tour, tagliando il traguardo per primo nella City Walk di Dubai, al termine di una volata di gruppo, dopo 132 chilometri di gara.

Dubai Tour 2018 : Elia Viviani dominante! Vince l’ultima tappa e si aggiudica la classifica finale : Elia Viviani è già on fire a inizio stagione. Il cambio di squadra in autunno ha fatto davvero bene al Campione Olimpico dell’omnium: l’azzurro della Quick-Step Floors conquista la seconda vittoria in questa edizione del Dubai Tour, trionfando nell’ultima tappa e andandosi a prendere anche il successo nella classifica generale. Volata da campione quella odierna sul traguardo di City Walk. Quarta vittoria stagionale: non poteva ...

Dubai Tour - Chi vincerà la maglia blu? Ecco il percorso dell'ultima tappa della corsa : L'ultima tappa del Dubai Tour è adatta alle ruote veloci. Ecco il percorso della frazione che deciderà il vincitore della classifica generale L'ultima tappa del Dubai Tour è adatta ai velocisti. I ...

Dubai Tour 2018 : Sonny Colbrelli vince ad Hatta Dam! Elia Viviani resta leader - corsa apertissima : Sonny Colbrelli ha vinto la quarta tappa del Dubai Tour 2018, la tappa regina della corsa con i suoi 172 chilometri con arrivo sulla diga di Hatta Dam. Tutto ancora aperto in ottica classifica generale: domani l’ultima volata decreterà il vincitore finale proprio nel cuore di Dubai. Dato anche il profilo della tappa più impegnativo del solito, il gruppo ha faticato maggiormente a gestire il vantaggio della fuga. Brandon McNulty (Rally ...

Dubai Tour 2018 : Mark Cavendish torna al successo! Sprint vincente davanti a Bouhanni e Kittel - quinto posto per Colbrelli : Sul traguardo di Fujairah, nella terza tappa del Dubai Tour, si rivede un grande Mark Cavendish. Il velocista dell’Isola di Man si è imposto allo Sprint davanti a Nacer Bouhanni e Marcel Kittel, tornando così al successo dopo un digiuno lungo quasi un anno. Il miglior italiano al traguardo è Sonny Colbrelli, quinto, che precede Elia Viviani. Appena dopo il via parte subito la fuga di giornata, formata da quattro corridori: Simone ...

Ciclismo - Dubai Tour : percorso e altimetria della terza frazione della corsa araba : La terza tappa del Dubai Tour non presenta insidie particolari. Ecco il percorso e l'altimetria della frazione La terza tappa del Dubai Tour collegherà le spiagge di Dubai con la città di Fujairah. I ...

Dubai Tour - festa doppia per Viviani : sprint vincente nel giorno del compleanno : ROMA - festa doppia per Elia Viviani al Dubai Tour. Il velocista della Quick Step Floors ha vinto, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno, la seconda tappa della corsa araba, 190 km da Skydive ...

VIDEO Dubai Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa - gli Highlights : Elia Viviani, con il successo nella seconda tappa del Dubai Tour 2018, ha ottenuto la vittoria numero due della stagione, primo anno con la QucikStep-Floors, squadra in cui di fatto è stato chiamato al difficile ruolo di prendere il posto del tedesco Marcel Kittel. Già nel mese di gennaio, il veronese aveva vinto a Victor Harbor la terza frazione del Tour Down Under, mentre oggi si è imposto con una splendida volata a Ras al Khaimah davanti ...