Domani l’atteso ritorno di Nadia Toffa a “Le Iene” dopo il malore

meteoweb.eu

: RT @ultimenotizie: Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio, torna il doppio appuntamento settimanale con 'Le Iene Show'. Nella puntata di doman… - pablitomon : RT @ultimenotizie: Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio, torna il doppio appuntamento settimanale con 'Le Iene Show'. Nella puntata di doman… - leone5264 : RT @ultimenotizie: Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio, torna il doppio appuntamento settimanale con 'Le Iene Show'. Nella puntata di doman… - Cristin97215062 : RT @ultimenotizie: Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio, torna il doppio appuntamento settimanale con 'Le Iene Show'. Nella puntata di doman… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio torna il doppio appuntamento settimanale con “Le Iene Show“. Il programma va in onda in diretta in prima serata su Italia 1.è in programma l’attesodiilche due mesi fa ha costretto la conduttrice ed inviata ad allontanarsi dalle scene. Al suo fianco, in conduzione tutte le domeniche, Nicola Savino, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani.: “Ho pensato mi sdraio un attimo, poi invece…” VIDEO L'articolol’attesodia “Le Iene”ilsembra essere il primo su Meteo Web.