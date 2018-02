Diodato e Roy Paci a Sanremo con Ghemon apportano l’unico contributo rap alla kermesse

optimaitalia

(Di sabato 10 febbraio 2018)e Royraccolgono sempre più consensi puntata dopo puntata. I due artisti sono partiti quasi in sordina, per poi ricevere il plauso della Sala Stampa che gli ha regalato il biglietto per la zona blu della classifica (quella col più alto indice di gradimento).In questa serata dei duettie Royhanno voluto al proprio fianco, dando finalmente spazio anche al mondo del rap, totalmente escluso in questa 68esima edizione della.Il cantautore di Avellino, al secolo Giovanni Luca Picariello, ha pubblicato la sua prima demo nel 2005 e da allora non ha mai smesso di fare musica, duettando nel 2012 con Syria per la title track del film Come non detto di Ivan Silvestrini.Nello stesso mese prende vita una seconda collaborazione, questa volta con Fabri Fibra, che decide di fare un featuring connel brano Teoria e pratica RMX (a questa ...