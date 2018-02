Di Battista | L' Alto Adige non è la discarica dei rifiuti politici

huffingtonpost

(Di sabato 10 febbraio 2018) "Per me l'non può essere trattato come unadei, metaforicamente.che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordiperché qua hanno il posto paracadutato". Così Alessandro Didurante il suo comizio a Merano commenta la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano.