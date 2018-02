Delitto di via Brioschi : l’ultimo messaggio di Jessica al killer : «Vattene - voglio dormire» : Uno scambio di messaggi su WhatsApp nella notte tra martedì e mercoledì racconta l’inizio della lite tra la vittima, la 19enne Jessica Valentina Faoro, e il suo assassino, Alessandro Garlaschi, 39 anni. Entrambi, in quel momento, erano nella casa dell’uomo

Delitto di via Brioschi : l’ultimo sms di Jessica all’assassino : «Voglio dormire» : Uno scambio di messaggi su WhatsApp nella notte tra martedì e mercoledì racconta l’inizio della lite tra la vittima, la 19enne Jessica Valentina Faoro, e il suo assassino, Alessandro Garlaschi, 39 anni. Entrambi, in quel momento, erano nella casa dell’uomo

JESSICA FAORO - Delitto via BRIOSCHI/ Milano - la strategia dei regali del tranviere Garlaschi : Milano, JESSICA FAORO uccisa in casa in via BRIOSCHI: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:39:00 GMT)

MILANO - JESSICA FAORO/ Delitto via Brioschi - ossessione del tranviere per le ragazze : ne aveva ospitate altre : MILANO, JESSICA FAORO uccisa in casa in via Brioschi: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:55:00 GMT)

Jessica Faoro - Delitto via Brioschi/ Milano - tranviere confessa : “Lei aveva il coltello - io l'ho rigirato” : Milano, Jessica Faoro uccisa in casa in via Brioschi: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:31:00 GMT)

JESSICA FAORO - Delitto via BRIOSCHI/ Milano - il tranviere confessa : “lite per un film” - accoltellata 10 volte : Milano, JESSICA FAORO uccisa in casa in via BRIOSCHI: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Scandal e Le regole del Delitto perfetto - crossover tra Olivia Pope e Annalise Keating : E’ bastato un tweet di Viola Davis – la straordinaria Annalise Keating – che fa presagire un crossover tra Le regole del delitto perfetto e Scandal per scatenare i fan di Shondaland. Le due serie infatti appartengono all’universo creativo di Shonda Rhimes e sono collocate all’interno del palinsesto della ABC. Hey @KerryWashington, guess where I am?! A post shared by Viola Davis (@violadavis) on Jan 3, 2018 at ...

Scandal e Le regole del Delitto perfetto - crossover tra Olivia Pope e Annalise Keating : E’ bastato un tweet di Viola Davis – la straordinaria Annalise Keating – che fa presagire un crossover tra Le regole del delitto perfetto e Scandal per scatenare i fan di Shondaland. Le due serie infatti appartengono all’universo creativo di Shonda Rhimes e sono collocate all’interno del palinsesto della ABC. Hey @KerryWashington, guess where I am?! A post shared by Viola Davis (@violadavis) on Jan 3, 2018 at ...

Le regole del Delitto perfetto 4 - al via la nuova stagione con Viola Davis : Al via già negli Stati Uniti dallo scorso 28 settembre, arriva anche in Italia, su Fox la quarta stagione de Le regole del delitto perfetto. Al via il 5 dicembre alle 21,00 in prima visione per il nostro paese (fece scalpore in Italia una censura della serie durante la messa in onda in chiaro) sempre con il marchio di Shonda Rhimes. Le regole del delitto perfetto, anticipazioni Nuovi misteri, drammi legati al passato, segreti e ricatti. Lo ...

Le regole del Delitto perfetto 4 - al via la nuova stagione con Viola Davis : Al via già negli Stati Uniti dallo scorso 28 settembre, arriva anche in Italia, su Fox la quarta stagione de Le regole del delitto perfetto. Al via il 5 dicembre alle 21,00 in prima visione per il nostro paese (fece scalpore in Italia una censura della serie durante la messa in onda in chiaro) sempre con il marchio di Shonda Rhimes. Le regole del delitto perfetto, anticipazioni Nuovi misteri, drammi legati al passato, segreti e ricatti. Lo ...