DECIBEL Video | Lettera dal Duca | applausi e colpi a effetto | ma la vittoria

Imprevisto per i DECIBEL a Sanremo 2018 con Lettera dal duca (video) : Ruggeri si interrompe prima del duetto con Midge Ure : Per la quarta serata del Festival, i Decibel a Sanremo 2018 in duetto con Midge Ure hanno presentato una particolare versione della loro Lettera dal duca. Chitarrista e voce degli Ultravox, l'artista scozzese ha accettato l’invito del trio composto da Ruggeri, Capeccia e Muzio, salendo così per la prima volta sul palco dell’Ariston per presentare il brano sanremese che i Decibel hanno scelto per gareggiare in questa 68^ edizione del Festival ...