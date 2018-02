Davide Silvestri e Kekko dei Modà | insieme in un inedito progetto

Davide Silvestri dopo l'Isola dei Famosi/ "Produco birra con mio cugino Kekko dei Modà" : Davide Silvestri , attore di fiction di successo come Vivere e Don Matteo e naufrago al l'Isola dei Famosi , lascia la tv per produrre birra assieme al cugino Kekko dei Modà(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 19:36:00 GMT)

Davide Silvestri e Kekko dei Modà insieme per produrre birra : 'Ho capito che fare l'attore non poteva durare tutta la vita, avevo bisogno di realizzarmi in un altro modo, sono sempre stato appassionato di birra, come di cucina, così un giorno mi sono detto: '...