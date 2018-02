DAVID ZARD E PEPI MORGIA Claudio Baglioni e Gianna Nannini | il ricordo sul palco di

«Addio - poeta dello spettacolo». Così il mondo della musica ricorda DAVID Zard : «Ha lavorato con me negli ultimi tre anni e spesso da sempre. Io, conoscendolo bene, ho capito quanto affidarmi a lui avrebbe avuto un valore per la storia della musica Italiana». Gianna Nannini inizia Così il suo ricordo pubblico di David Zard, il grande impresario e produttore scomparso a 75 anni, il 27 gennaio a Roma, dopo una lunga malattia. È stato sì il primo a portare i grandi concerti in Italia (da Cat Stevens a Elton John, da Tina ...