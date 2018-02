Da Napoli il programma Ue sulla rete contro i disastri naturali

Napoli : lanciato programma europeo su una rete per i disastri naturali : “Napoli e’ una delle citta’ con il rischio vulcanico piu’ alto al mondo, stretta tra il Vesuvio e i Campi Flegrei in zone molto urbanizzate, e’ molto importante mettere insieme i diversi attori della gestione del rischio, ma anche che abbia una valenza transnazionale. L’intervento dell’Unione Europea puo’ anche contribuire a migliorare la conoscenza dei cittadini“: lo ha dichiarato la ...

Napoli-Lipsia - Andata Sedicesimi Europa League 2018 : quando si gioca? Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : Il 15 febbraio alle ore 21.05 il San Paolo avrai i colori continentali della Europea League nella sfida tra Napoli e Lipsia, valida per l’Andata dei Sedicesimi di finale. Un match che i partenopei non potranno certo sottovalutare se vorranno andare avanti nella competizione. La domanda, però, è proprio questa: gli uomini di Maurizio Sarri con quali stimoli scenderanno in campo? In lizza per lo “Scudetto” con la Juventus, gli ...

Napoli-Lazio - 24esima giornata Serie A 2018 : programma - orari e tv. Come seguire la DIRETTA LIVE in tempo reale su OA Sport : Questa sera alle 20.45 Napoli e Lazio si sfideranno al San Paolo nell’anticipo serale del sabato del 24° turno di Serie A. Una sfida nella quale la corsa Scudetto e la lotta per la Champions League si incontrano. Gli uomini di Maurizio Sarri debbono rispondere alla Juventus, vincitrice sul Franchi di Firenze contro la Fiorentina, balzati in vetta alla graduatoria. Un match però non certo facile per gli azzurri, reduci da sette vittorie ...

27 gennaio - giornata della memoria : le iniziative in programma a Napoli : ...15 " Sala delle Carceri di Castel dell'Ovo 22 gennaio 2018- Ore 18:00 " Presentazione del libro " Michele Sarfatti "Mussolini contro gli ebrei" Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938 " ...

Atalanta-Napoli - 21ma giornata Serie A 2018 : si gioca a pranzo! Orario - programma e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Riprende il campionato di calcio di Serie A questa domenica ed alle ore 12.30 la capolista Napoli si esibirà all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo nel “Lunch match” delle 12.30 contro l’Atalanta, valido per la 21ma giornata. Una prova di verifica importante per gli uomini di Maurizio Sarri al cospetto di una formazione molto difficile da affrontare, capace di superare i partenopei al San Paolo nei quarti di finale ...

Machach-Napoli - domani in programma le visite mediche a Villa Stuart : Tutto fatto per l’approdo a Napoli di Zinedine Machach. Il giocatore francese svincolatosi dal Tolosa ad ottobre è atteso domani a Villa Stuart per le visite mediche. A confermarlo è ‘Il Mattino’. Il centrocampista in questi pochi mesi di nuova stagione che ha disputato in Francia è riuscito a totalizzare cinque presenze fra campionato e coppa, […] L'articolo Machach-Napoli, domani in programma le visite mediche a Villa Stuart ...

Coppa Italia 2018 - Napoli-Atalanta : quarti di finale. Data - programma - orario d'inizio - come seguire la partita in tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 2 GENNAIO: 20.45 Napoli-Atalanta (foto Gianfranco Carozza)...

Coppa Italia 2018 - Napoli-Atalanta : quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio - come seguire la partita in tv : Martedì 2 gennaio si giocherà Napoli-Atalanta, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio San Paolo la capolista partirà con tutti i favori del pronostico a caccia del passaggio del turno e della semifinale contro la vincente di Juventus-Torino ma gli orobici non si presenteranno già battuti e cercheranno il colpaccio. Si preannuncia una partita molto avvincente e appassionante, gli uomini di Sarri sono in ...

Coppa Italia 2018 - quarti di finale : quando giocano Napoli e Juventus? Le date e gli orari. Il programma completo : Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 2 GENNAIO: 20.45 Napoli-Atalanta MERCOLEDI' ...

Coppa Italia 2018 - quarti di finale : quando giocano Napoli e Juventus? Le date e gli orari. Il programma completo : La Coppa Italia 2018 di calcio tornerà in campo il 2-3 gennaio per gli ultimi quarti di finale. Dopo il successo della Lazio e lo scoppiettante derby di Milano, toccherà a Napoli e Juventus scendere in campo per andare a caccia della semifinale: i bianconeri saranno impegnati nella stracittadina contro il Torino mentre i partenopei se la dovranno vedere con l’Atalanta. La capolista della Serie A partirà con tutti i favori del pronostico ...

Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 : quarti di finale. Quando si gioca? La data e l'orario. Programma e palinsesto tv : La copertura televisiva dell'evento sarà affidata a Rai Uno con diretta streaming sul portale della tv di Stato. Inoltre OASport metterà a disposizione l'ormai canonica DIRETTA LIVE testuale dell'...

Coppa Italia - il Napoli lancia l'abbuffata di Natale : ecco il programma in tv : Il clou arriva poi mercoledì 20 con un tris decisamente interessante: Atalanta-Sassuolo alle 15 (Rai Sport HD); Roma-Torino alle 17.30 (Rai Due) e Juve-Genoa alle 20.45 (Rai Uno). Con la diciottesima ...

Napoli-Udinese - Coppa Italia 2018 : quando si gioca? Orario d'inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Rai2 oppure in Diretta Streaming attraverso la piattaforma online RaiPlay . programma E Orario Martedì 19 dicembre Stadio San Paolo, ore 20.45: ...