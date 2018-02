Crotone-Atalanta a rischio rinvio? Ecco la decisione definitiva

Crotone Atalanta / Streaming video e diretta tv : numeri del match - probabili formazioni - orario e quote : diretta Crotone Atalanta info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, allo Scida l’anticipo della 24^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 14:49:00 GMT)

Serie A Crotone-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : CROTONE - alle 18 in punto scatta Crotone-Atalanta allo Scida, secondo anticipo della Serie A. Zenga deve rinunciare a Ricci , out per la febbre, , ma non al modulo offensivo, al 4-3-3 con Budimir nel ...

Serie A - Crotone – Atalanta a rischio rinvio : L’Atalanta di Gasperini, impegnata giovedì in Europa League contro il Borussia Dortmund, andrà in scena alle 18 all’Ezio Scida di Crotone, nel terzo anticipo della 24^ giornata di Serie A, contro i rossoblù guidati da Walter Zenga, che vengono dall’impresa di San Siro. La gara però, stando alle notizie delle ultime ore, rischia di essere rinviata a causa delle avverse condizioni metereologiche. Infatti, una forte perturbazione, ...

Crotone-Atalanta a rischio rinvio causa maltempo : la situazione : Crotone-Atalanta a rischio rinvio. Sulla Calabria il maltempo imperversa ed è stata diramata dalla Protezione Civile l’allerta meteo arancione per la città di Crotone. Il Comune di Crotone “raccomanda prudenza e massima collaborazione. In particolare prestare attenzione ai sottopassi, scantinati e nei luoghi prossimi a fiumi, torrenti e canali”. Una situazione in continua evoluzione che potrebbe portare anche al rinvio della gara tra ...

Crotone Atalanta/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Crotone Atalanta info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, allo Scida l'anticipo della 24^ giornata di Serie A

Probabili Formazioni Crotone-Atalanta - 24^ Giornata Serie A 10-02-2018 : All’Ezio Scida va di scena Crotone-Atalanta, gara valida per la ventiquattresima Giornata di Serie A 2017-18. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 10 febbraio. Dopo il ko interno contro il Cagliari, Gasperini ha subito rimesso la sua Atalanta in carreggiata, con le ultime due vittorie contro Sassuolo e Chievo. Anche i pitagorici vengono da un periodo positivo, impreziosito dall’ottimo pareggio di San Siro contro l’Inter. Tuttavia, ...

Serie A Crotone - Zenga : «Atalanta forte. Non mi aspetto sconti» : Crotone - "L'Atalanta non è una provinciale né lotta per minimi obiettivi. È una big e noi dobbiamo affrontarla andando sul campo senza cambiare il nostro atteggiamento". Walter Zenga presenta così la ...

