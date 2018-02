Crisi Spal | parla il patron Mattioli | il futuro di Semplici e la bordata alla squadra

Calcio - Serie A 2018 – SPAL-Milan 0-4 : i rossoneri passeggiano su una SPAL sempre più in Crisi. Patrick Cutrone mattatore con una doppietta : Quarta vittoria nelle ultime cinque uscite per il Milan che passa facilmente a Ferrara in casa di una SPAL sempre più in crisi ed invischiata nella zona retrocessione. Il punteggio finale di 0-4, forse troppo severo, sottolinea però i diversi momenti che stanno vivendo le due squadre. Completamente antitetici. Gli emiliani, infatti, sono nel periodo più nero della loro annata, mentre i rossoneri sembrano finalmente aver messo alle SPALle una ...

Moratti : 'Crisi Inter? Tocca a Spalletti. Zhang ha le idee giuste' : MILANO - 'C'è un po' di delusione. Ci eravamo illusi precedentemente ma su fatti reali. Giocavamo bene e fatto punti. Ci si rimane male perché ci eravamo riempiti di speranze e non è la prima volta ...

Moratti : 'Crisi Inter? Ora tocca a Spalletti' : MILANO - ' C'è un pò delusione. Ci eravamo illusi precedentemente ma su fatti reali. Giocavamo bene e fatto punti. Ci si rimane male perché ci eravamo riempiti di speranze e non è la prima volta che ...

Inter - Spalletti/ Crisi senza fine - Perisic fantasma : “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia” : Inter e Spalletti, Crisi infinita: “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia”. L'amarezza dell'allenatore nerazzurro dopo il pareggio con il Crotone: sono 10 partite senza vittorie(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:19:00 GMT)

Inter - Moratti : "Crisi? Spalletti trovi soluzioni. Icardi già così fa più di tutti" : Massimo Moratti torna a parlare di Inter e commenta così il momento difficile che sta attraversando la squadra: " Spalletti vuole rinforzi? Sì ma poi l'allenatore deve lavorare con quello che ha e ...

Inter - è Crisi/ Spalletti e rosa sotto processo - i numeri : 9 gare senza vittorie - non accadeva da marzo 2012 : Inter, è crisi: Spalletti e squadra sotto processo. 9 partite senza vittorie, non accadeva da marzo 2012. Le ultime notizie sui nerazzurri dopo il pareggio con la Spal(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:07:00 GMT)

Inter - Crisi senza vittoria : tutte le serie nere fino a Spalletti : L' Inter non esce dalla crisi e continua la sua serie senza vittoria in campionato che dura ormai da 7 giornate . E' dal 3 dicembre 2017 (5-0 sul Chievo) che la squadra di Spalletti non conquista i ...

Crisi nerazzurra : al Meazza la Spal impone il pareggio : La squadra di Spalletti non sa più vincere. L’ingranaggio si è inceppato al punto che l’Inter subisce un pareggio beffa

Elezioni - De Luca ai microfoni di StrettoWeb : 'io sindaco di Messina per dare una spallata a questo sistema di consorterie e ipoCrisie' ... : Come risponde a chi l'accusa di essere un mercenario della politica? ' Ho fatto un patto federativo con l'Udc per le regionali per consentire al partito di superare il 5% e a noi di Sicilia Vera di ...

L'Inter tra mercato e cattivi risultati : Spalletti sull'orlo di una Crisi di nervi : Luciano Spalletti è ormai sull'orlo di una crisi di nervi. Tra pessime prestazioni, vittorie che non arrivano e mercato che arranca, alla fine è arrivata l'ira del tecnico nerazzurro. La pressione si ...

Spalletti - sarà ripartenza o Crisi? Pioli e la Fiorentina misurano l'Inter : Tanti incroci questa sera al Franchi in una sfida che può rilanciare o frenare le ambizioni di entrambe le squadre

Inter - Spalletti : "Dopo le sconfitte sono più interista. Crisi? Sorpreso anche io" : Joao Mario? "Joao ha una correttezza esagerata nel mondo di frequentare lo spogliatoio e di allenarsi. A me non ha detto nulla di particolare o strano. Mi dispiace che gli siano capitati palloni da ...

Inter - la Crisi nerazzurra ha il volto di Perisic : Spalletti non ha alternative : La crisi di Ivan Perisic sta mandando a fondo l'Inter. Il croato è stato, assieme a Joao Mario, il peggiore in campo dei nerazzurri nel derby di Coppa Italia perso contro il Milan. Le sue recenti ...

L'Inter sulla via della Crisi dopo le due sconfitte consecutive - Spalletti : mi aspetto un segnale : L'Inter sulla via della crisi dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese per 3-1 e Sassuolo per 1-0 punta il derby di coppa Italia per rialzare la testa. E per conquistare la ...