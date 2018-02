Corteo antifascista a Macerata Sfilano in migliaia | città blindataScuole chiuse e autobus

Sfilata antifascista a Macerata : in testa al Corteo c'è la Kyenge : Dopo le polemiche dei giorni scorsi, alla fine a Macerata gli antifascisti sono scesi in piazza. Secondo le stime degli organizzatori del corteo sarebbero 5mila le persone che si sono radunate in città. Il centro della manifestazione è nei pressi dei giardini Diaz. Nel corteo trovano spazio le bandiere dell'Anpi, quelle di Libera, l'Arci, Ridondazione Comunista e tutto il popolo delle associazioni dei migranti. In testa alla ...

Corteo antifascista - Macerata blindata : Macerata blindata per il Corteo antifascista . Scuole chiuse, stop del trasporto pubblico urbano dalle 13.30 e un'ordinanza della polizia per la regolamentazione temporanea della viabilità: così la ...

Macerata - parte Corteo antifascista : strade deserte e clima da coprifuoco : È partito il corteo antifascista a Macerata. ASlohan contro la Lega e una bandiera con il leone di San Marco coperto con un passamontagna. «Essere oggi qui è la risposta...

Macerata - città blindata per il Corteo antifascista : trovate mazze : "Sul mio antifascismo - precisa il sindaco rispondendo a chi l'ha definito un 'sindaco balbettante' - non ci sono ombre. Lo dico chiaro e tondo a chi mi vorrebbe far apparire tentennante rispetto alla ...

Macerata - città blindata per il Corteo antifascistaIl sindaco : non sono sereno - non siamo pronti : Macerata, città blindata per il corteo antifascistaIl sindaco: non sono sereno, non siamo pronti Alla manifestazione aderisce Liberi E Uguali mentre saranno assenti Pd, Cgil, Arci e Anpi Continua a leggere L'articolo Macerata, città blindata per il corteo antifascistaIl sindaco: non sono sereno, non siamo pronti sembra essere il primo su NewsGo.

Macerata blindata per Corteo antifascista - altri due nigeriani sotto torchio per la morte di Pamela : A scuotere nelle ultime ore la città anche gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte di Pamela: un nigeriano bloccato a Milano mentre stava andando in Svizzera, e un connazionale - forse una donna - rintracciato a Macerata, entrambi interrogati dai Carabinieri fino alla tarda sera di ieri

Macerata - sì al Corteo antifascista : previsti centri sociali da tutta Italia : ... pur non limitando il diritto di manifestare liberamente, non arreca grave disagio alla città già colpita dai recenti fatti di cronaca e dalle conseguenti polemiche'. Il via libera, prosegue la ...

Morte Pamela - interrogati altri 2 uomini Macerata - ok a Corteo antifascista sabato : l giovane, di nazionalità nigeriana, è sospettato di un coinvolgimento nell’omicidio della ragazza di 18 anni di Macerata, il cui cadavere è stato trovato in due trolley. Anche un altro connazionale interrogato dopo la nuova autopsia: per ora nessun fermo

'Negare il Corteo antifascista a Macerata aumenta il rischio di incidenti' : Secondo Brancaccio ' l'orrendo crimine fascista del 3 febbraio scorso a Macerata è stato commentato da vari esponenti di vertice della politica e delle istituzioni con argomentazioni equivoche, ...

"Negare il Corteo antifascista a Macerata aumenta il rischio di incidenti" : "Negare l'autorizzazione non attenua ma fomenta il rischio di incidenti": ne è convinto l'economista Emiliano Brancaccio, docente di Politica economica presso l'Università del Sannio, editorialista de l'Espresso e autore di vari saggi sulle cause economiche dell'ascesa dei movimenti di estrema destra, che ha dato la sua adesione alla manifestazione antifascista di domani a Macerata. ...

Macerata - autorizzato il Corteo antifascista. I promotori : 'Sarà pacifico' : È stata autorizzata la manifestazione prevista per domani a Macerata. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa lasciando la questura dove è ancora in corso il tavolo tecnico per mettere a punto ...