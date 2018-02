Corea Nord | Pence ci ha ignorati

Corea del Nord - in tv musica patriottica al posto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi : No, mentre tutto quello accadeva e veniva trasmesso in tutto il mondo, la Korea Central Tv trasmetteva il consueto repertorio di musica patriottica . E poche ore prima aveva trasmesso le immagini ...

Corea del Nord - tutte le donne di Kim Jong-un : più dirompenti dei test nucleari Video : La #Corea del Nord cambia volto ed il regime di Pyongyang si rivela sorprendentemente abile nelle operazioni di immagine. Per milioni di persone e per i principali organi di stampa del mondo, oggi quello che è stato definito un Paese eremita ha il volto rassicurante di Kim Yo-jong, sorella minore di Kim Jong-un. Chi non conosce la Storia e le vicende politiche NordCoreane non può comprendere con esattezza l'importanza di quanto accaduto a ...

La Corea del Nord starebbe censurando le Olimpiadi. Ma la sorella di Kim lavora per la distensione : Tutto il mondo sta applaudendo le Olimpiadi invernali 2018 , che si stanno tenendo a Pyeongchang e che sono state già caratterizzate dalla presunta 'tregua' tra le due Coree. Emblematica, in tal senso, è stata ...

N.1 taekwondo Nord - "siamo tutti Coreani" : "Il mondo intero - ha aggiunto - ieri ha visto le due Coree assieme. taekwondo significa pace e armonia, l'Olimpiade è evento di pace, è emozionante per noi che si svolga in Corea".

Seul - Moon pranza con delegati NordCorea : 5.08 Storico incontro tra le due Coree: il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha ricevuto oggi a pranzo dirigenti Nordcoreani e la sorella del leader Kim Jong-un al palazzo presidenziale di Seul, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Si tratta del più significativo incontro diplomatico tra i due vicini-rivali negli ultimi anni.

Giochi PyeongChang. atleta Corea Nord : che emozione riunione Paesi : "Sono molto emozionata per questa riunione tra i nostri Paesi". Ri Suk Hyang, atleta della quadra NordCoreana di taekwondo, ha vissuto con gioia la sfilata delle Coree unite alla cerimonia di apertura ...

