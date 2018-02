Con qualche coro sulle foibe hanno cercato di rovinare la manifestazione antirazzista a

“Dove sei?”. Aprono la porta della cameretta del figlio - poi la tragica scoperta. A pranzo - il piccolo di 8 anni - aveva discusso Con i propri genitori per una banalità. Dopo qualche minuto l’atroce verità : una vicenda davvero agghiacciante : Una vicenda che scuote tutta la provincia, di cui per ovvi motivi non vengono resi noti dettagli troppo specifici: Un bambino di otto anni è stato trovato impiccato con una sciarpa fissata all’armadio della sua camera. Il corpo è stato trovato nel primo pomeriggio dell’8 febbraio a Travagliato, in provincia di Brescia. A trovare il piccolo è stata la madre, di origini pakistane, ma ormai il cuore del bambino si era già fermato. ...

“Dove sei?”. Aprono la porta della cameretta del figlio - poi la tragica scoperta. A pranzo - il piccolo di 8 anni - aveva discusso Con i propri genitori per una banalità. Dopo qualche minuto l’atroce verità : una vicenda davvero agghiacciante : Una vicenda che scuote tutta la provincia, di cui per ovvi motivi non vengono resi noti dettagli troppo specifici: Un bambino di otto anni è stato trovato impiccato con una sciarpa fissata all’armadio della sua camera. Il corpo è stato trovato nel primo pomeriggio dell’8 febbraio a Travagliato, in provincia di Brescia. A trovare il piccolo è stata la madre, di origini pakistane, ma ormai il cuore del bambino si era già fermato. ...

Inter - l’ex Zenga si toglie qualche sassolino nei Confronti di Pellegrini : “quella cessione alla Samp…” : Walter Zenga, ex portiere di Inter, Sampdoria e della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’. L’attuale tecnico del Crotone ha ripercorso la sua carriera da calciatore a cominciare dagl inizi: “Ai miei tempi ci volevano dieci anni per iniziare a giocare in una squadra, io ne avevo solo nove. La squadra del mio quartiere, la Macallesi, cercava un portiere e un mio ...

Catanzaro - passeggero miracolato : si lancia dal treno in una scarpata e se la cava Con qualche graffio : S'è lanciato dal treno in corsa per farla finita: ma miracolosamente s'è salvato il 48enne di Carlopoli, in provincia di Catanzaro, protagonista del folle gesto. Il mancato suicida si trovava a bordo ...

Musk ha lanciato una Tesla nello spazio - ma Con quelle rimaste sulla Terra ha qualche problema : ... che insieme formeranno la più grande centrale elettrica del mondo. Il progetto, iniziato con l'installazione degli impianti su circa mille case 'pilota', prevede l'impiego di pannelli solari da 5 ...

È lei la moglie di Claudio Baglioni. Discreta - sconosciuta - sempre al suo fianco. Un amore che vince il tempo - Con qualche pecca : “Ho un grande rimpianto” : Il Festival di Sanremo è iniziato e dopo la scoppiettante entrata di Fiorello è arrivato il momento del direttore artistico Claudio Baglioni. Della sua vita privata non si sa molto, il cantante è sempre stato molto riservato. Il 66enne romano da ben 30 anni è legato a Rossella Barattolo, sua manager e collaboratrice. Pugliese cresciuta all’estero, esperta di marketing e con competenze manageriali, è una presenza silenziosa ma ...

Nina Moric : "Non mi candido perché Con un servizio fotografico di qualche ora - guadagno quanto un politico in un mese" : Nina Moric è da tempo sotto i riflettori dopo le sue recenti dichiarazioni a favore di Casa Pound e in molti hanno pensato di trovare nella lista dei candidati alle prossime elezioni anche il nome della showgirl. In un'intervista rilasciata a Libero ha voluto rispondere a chi le ha chiesto perché non si sia candidata nella lista di Casa Pound, in cui è già presente il compagno LuigiNon ambisco ad una poltrona, ...

Nina Moric : "Non voglio soldi pubblici. Con uno servizio fotografico di qualche ora - guadagno quanto un politico in un mese" : Nina Moric è da tempo sotto i riflettori dopo le sue recenti dichiarazioni a favore di Casa Pound e in molti hanno pensato di trovare nella lista dei candidati alle prossime elezioni anche il nome della showgirl. In un'intervista rilasciata a Libero ha voluto rispondere a chi le ha chiesto perché non si sia candidata nella lista di Casa Pound, in cui è già presente il compagno LuigiNon ambisco ad una poltrona, ...

Meteo : oggi giornata di transizione Con qualche nota d'instabilita'. Domani maltempo e neve a bassa quota : Tempo nel complesso più stabile oggi su gran parte d'Italia. Domani torna a peggiorare, questa volta al nord-ovest con neve a bassa quota! Meteo/ La perturbazione artica che ieri ha interessato...

Nunzia De Girolamo : 'Silvio BerlusConi sta bene - è solo stanco per le liste e qualche sgambetto...' : ' Silvio Berlusconi sta bene, è solo stanco per le liste elettorali e per qualche sgambetto dell'ultimo momento. Ci sono persone fuori dalle liste e lui è dispiaciuto moltissimo anche per qualche ...

Dopo 37 anni - Bim Bum Bam torna in tv? Sembrerebbe di si - ma Con qualche novità : Non solo Festivalbar, presto in tv rivedremo un altro programma storico: Bim Bum Bam con l'indimenticabile Uan . Ma ci saranno delle novità . Secondo un'indiscrezione pubblicata su un noto magazine, ...

“Elisabetta Gregoraci e il nuovo uomo… Cosa succede”. Il retroscena. Dopo la paparazzata bomba di qualche giorno fa Con l’imprenditore (sì - un altro) - silenzio tombale da parte di Eli. Ma ora chi ‘sa’ - vuota il sacco : È ufficialmente finita tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, anche se la voce si era sparsa a macchia d’olio sotto Natale. La separazione è stata consensuale e secondo il settimanale nuovo, che qualche giorno fa ha pubblicato alcune indiscrezioni, a scatenare tutto sarebbero stati dei messaggini sul telefono di Briatore scoperti dalla moglie. “L’idillio – ha fatto sapere la rivista – è arrivato al capolinea, come ...

Al Bano su Ylenia - la figlia scomparsa : "Romina è Convinta che sia da qualche parte" : "E' stato lacerante". Così Al Bano Carrisi ricorda il periodo più difficile della sua vita, quello legato alla scomparsa...

Qualche trucco sulla Amazon Fire TV Stick che forse non Conosci : Amazon Fire TV Stick è la chiavetta delle meraviglie di Amazon che collegata alla TV permette di fare tantissime cose. Andiamo alla scoperta di Qualche trucco che forse non conoscete Trucchi Amazon Fire TV Stick La chiavetta HDMI di Amazon la Fire TV Stick ha delle potenzialità enormi e non solo è facilissima da collegare alla TV, basta […]