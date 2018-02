Claudio Baglioni | «Sanremo bis? Non ci penso» E Michelle si commuove

Bis di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 dopo gli ascolti record? “No grazie - ma se mi corteggiassero….” : L'ipotesi di un bis di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 si fa sempre più strada supportata dal boom di ascolti di quest'edizione. dopo l'inaspettato riscontro di pubblico di Sanremo 2018, con dati record che hanno incredibilmente superato le ultime tre edizioni Conti campionesse di ascolti, l'idea di Claudio Baglioni a Sanremo 2019 come direttore artistico e conduttore per replicare l'esperienza di quest'anno si è imposta sin da subito tra i ...

Sanremo : Claudio Baglioni fa piangere in diretta Michelle Hunziker : Lacrime di commozione per Michelle Hunziker durante la quotidiana conferenza stampa di Sanremo . La showgirl non ha trattenuto l'emozione di fronte ai sentiti complimenti del direttore artistico ...

Elio e Le Storie Tese : è polemica con Claudio Baglioni : Sanremo 2018: Claudio Baglioni criticato da Elio e Le Storie Tese Stasera ci sarà finalmente la finale del Festival di Sanremo 2018. E ovviamente tutti i 20 cantanti in gara si esibiranno sul palco del Teatro Ariston, fiduciosi di poter aggiudicarsi il famoso leoncino. Chi ce la farà? In base a molti sondaggi circolati on line in queste ultime ore pare che a contendersi la vittoria finale possano essere il duo composto da Ermal Meta e Fabrizio ...

Sanremo : Claudio Baglioni fa piangere in diretta la Hunziker : Lacrime di commozione per Michelle Hunziker durante la quotidiana conferenza stampa di Sanremo. La showgirl non ha trattenuto l'emozione di fronte ai sentiti complimenti del direttore artistico...

Sanremo - ci sarà un "Claudio Baglioni bis"? La replica a sorpresa del cantante : Quattro giorni di ascolti record, complimenti e congratulazioni, e arriva il momento della domanda che fino a una settimana fa in pochi...

Claudio Baglioni : “Sanremo 2019? No - grazie. Fieri degli ascolti grazie alle canzoni italiane al centro” : Sanremo 2018, conferenza stampa di sabato 10 febbraio. Ecco le dichiarazioni del cast (direttore di Rai1, direttore artistico e conduttori). Angelo Teodoli, direttore di Rai1, sottolinea gli ottimi ascolti di Sanremo 2018 Angelo Teodoli (direttore di Rai1): “Il Festival di Sanremo fa poker di ascolti. La media delle prime quattro serate è di 10 milioni 605 mila spettatori […] L'articolo Claudio Baglioni: “Sanremo 2019? No, ...

Elio e Le Storie Tese : “Arrivedorci inaccettabile? Non ci vantiamo come Claudio Baglioni…” : Elio e Le Storie Tese, il 68° Festival di Sanremo anticipa il loro addio. E non mancano dichiarazioni polemiche rilasciate al quotidiano Libero. Elio: “Al Dopofestival non cantavamo i nostri pezzi, Claudio Baglioni al Festival invece…” “Siamo i re della non-autocelebrazione, che poi è il nostro più grande errore”, spiega Elio. E precisa: “A volte […] L'articolo Elio e Le Storie Tese: “Arrivedorci ...

Claudio Baglioni/ Condurrà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo? : Claudio Baglioni, oggi arriva la Finale di Sanremo 2018 e dopo aver registrato record su record di ascolti tutti si chiedono se Condurrà la prossima edizione del Festival(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:34:00 GMT)

Claudio Baglioni ROMPE LA BACCHETTA DI VESSICCHIO/ La gag con lo storico maestro (Sanremo 2018) : CLAUDIO BAGLIONI nelle sue vesti di ‘dittatore artistico’ di Sanremo ha spezzato la BACCHETTA al maestro Beppe VESSICCHIO. Gag divertente in scena prima dell’esibizione di Mario Biondi.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:16:00 GMT)

Sanremo 2018 - ascolti quarta serata : Claudio Baglioni da record : Claudio Baglioni con Sanremo 2018: miglior ascolto degli ultimi 8 anni Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la quarta, nonché penultima puntata di Sanremo 2018, condotta da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Il Festival di Sanremo 2018 sta continuando a registrare record su record con ascolti più che positivi, tra i più alti di questo nuovo millennio. In particolare, la quarta serata della 68° edizione del Festival di ...

FIORELLA MANNOIA/ Canta Ivano Fossati insieme a Claudio Baglioni (Sanremo 2018) : FIORELLA MANNOIA sarà tra gli ospiti della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2018. Lo scorso anno la Cantante si è classificata seconda alle spalle di Francesco Gabbani.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 10:00:00 GMT)

MAX PEZZALI - NEK - FRANCESCO RENGA/ Omaggio a Claudio Baglioni con ”Strada facendo” (Sanremo 2018) : Max PEZZALI, FRANCESCO RENGA e Nek saranno ospiti della Finale di Sanremo 2018: il trio omaggerà Claudio Baglioni, il direttore artistico del Festival.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Claudio Baglioni e Gianna Nannini : a Sanremo duetto indimenticabile : ... abbandonando i tentativi di qualche suo predecessore che ha utilizzato il palco dell'Ariston per fare intrattenimento, denuncia sociale e persino politica, per tentare di agguantare qualche numero ...

DAVID ZARD E PEPI MORGIA/ Claudio Baglioni e Gianna Nannini : il ricordo sul palco di Sanremo 2018 : Il ricordo di DAVID ZARD e PEPI MORGIA sul palco di Sanremo 2018: è scomparso oggi lo storico promoter, molto vicino a Baglioni così come MORGIA, morto nel 2011 e mai dimenticato(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:09:00 GMT)