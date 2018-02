CLASSIFICA SANREMO 2018 Cantanti Big | quarta serata | Lo Stato Sociale | Noemi e Annalisa

CLASSIFICA SANREMO 2018/ Cantanti Big - quarta serata : attenzione alle quote rosa : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:34:00 GMT)

CLASSIFICA SANREMO 2018/ Cantanti Big - quarta serata : Stato Sociale insidia Ermal Meta e Moro : SANREMO 2018, CLASSIFICA Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:05:00 GMT)

CLASSIFICA SANREMO 2018/ Cantanti Big - quarta serata : arriva il riscatto per Noemi - Ermal Meta e Moro favoriti : SANREMO 2018, CLASSIFICA Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:42:00 GMT)

La CLASSIFICA di Sanremo di giovedì sera : La classifica si riferisce al voto della stampa, che costituisce solo il 30 per cento del punteggio effettivamente raccolto dagli artisti The post La classifica di Sanremo di giovedì sera appeared first on Il Post.

CLASSIFICA SANREMO 2018/ Cantanti Big - quarta serata : verdetto già scritto? The Kolors flop - Meta-Moro al top : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big, i pronostici quarta serata: la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro e Lo Stato Social restano in pole per la vittoria. The Kolors deludenti.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:00:00 GMT)

La CLASSIFICA dei “Campioni” di Sanremo nella terza serata : Si riferisce ai voti espressi dalla giuria della sala stampa dopo le esibizioni di giovedì The post La classifica dei “Campioni” di Sanremo nella terza serata appeared first on Il Post.

EVA/ Video - “Cosa ti salverà” : terza in CLASSIFICA - poco rock? (Nuove proposte - Sanremo 2018) : Eva Pevarello si è esibita sul palco di Sanremo 2018 con il brano "Cosa ti salverà", in gara tra le nuove proposte. Questa sera sarà nominato il vincitore tra gli 8 giovani.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:00:00 GMT)

La CLASSIFICA della terza serata di Sanremo 2018 : Si riferisce ai voti espressi dalla giuria della sala stampa dopo le esibizioni di giovedì The post La classifica della terza serata di Sanremo 2018 appeared first on Il Post.

RENZO RUBINO DUETTO CON SERENA ROSSI/ "Custodire" : basterà per risalire la CLASSIFICA? (Sanremo 2018) : RENZO RUBINO e SERENA ROSSI canteranno insieme “Custodire” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 09:28:00 GMT)

CLASSIFICA SANREMO 2018/ Cantanti big - terza serata : Renzo Rubino e gli ex Pooh fuori dai giochi? : SANREMO 2018, CLASSIFICA Cantanti big della terza serata: Ermal Meta e Fabrizio Moro, Max Gazzè e Lo Stato Sociale ancora nella zona alta. fuori dai giochi gli ex Pooh?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 08:20:00 GMT)

ALICE CAIOLI/ Video - "Specchi rotti" : primo posto in CLASSIFICA per la giuria demoscopica (Sanremo 2018) : ALICE CAIOLI, Video: "Specchi rotti": ha raggiunto il primo posto in classifica per la giuria demoscopica, questo la porterà alla vittoria delle Nuove Proposte? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 07:30:00 GMT)

Festival di Sanremo 2018 : la CLASSIFICA della terza serata : Si riferisce ai voti espressi dalla giuria della sala stampa dopo le esibizioni di giovedì The post Festival di Sanremo 2018: la classifica della terza serata appeared first on Il Post.

Festival di Sanremo 2018 : la CLASSIFICA provvisoria della terza serata : Sanremo 2018: classifica provvisoria terza serata Sul finale della terza serata del Festival di Sanremo 2018 i conduttori hanno rivelato la nuova classifica provvisoria. I cantanti Big che si trovano nella classifica bassa sono (in ordine casuale): – Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, con la canzone ‘Il segreto del tempo’; – Mario Biondi con ‘Rivederti’; – Giovanni Caccamo, con ...

Sanremo 2018 / Cantanti big - scaletta e diretta : CLASSIFICA sorride a Ermal Metal e Moro (Terza serata) : Sanremo 2018, Cantanti big e giovani, diretta terza serata: gag, ospiti e campioni si alternano sul palco del Teatro dell'Ariston, accompagnati dal padrone di casa Claudio Baglioni(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:56:00 GMT)