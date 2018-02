Clamoroso MotoGp – Valentino Rossi-Vinales | scoppia la polemica!

calcioweb.eu

: Clamoroso #MotoGp - #ValentinoRossi-Vinales, scoppia la polemica! - CalcioWeb : Clamoroso #MotoGp - #ValentinoRossi-Vinales, scoppia la polemica! -

(Di sabato 10 febbraio 2018) POLEMICA– L’inizio del campionato disi avvicina, una stagione che si preannuncia scoppiettante con tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Nel frattempo nelle ultime ore èta la polemica, in particolar modo su alcune dichiarazioni rilasciate ad Autosport da Meregalli: “il giudizio di Vale ha più importanza di quello di Maverick e questo è normale.ha 39 anni e23. Maverick deve imparare da questo e trarne beneficio. È vero che ogni pilota ha un suo stile di guida e ha bisogno di alcune cose specifiche, ma la nostra moto può essere guidata in un solo modo e, se la base è buona, saranno felici entrambi”. Le dichiarazioni non sono andate giù agli spagnoli, tanti i messaggi di disappunto sui social. Anche Marca ha ricordato in modo ‘ironico’ le tre vittorie dicontro l’unica di ...