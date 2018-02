Civica Popolare | da Francavilla messaggio per lo sviluppo del sud e delle aree interne

La voce della Politica Gioco d'azzardo : GERARDI - Civica Popolare - - raccogliamo appello don Cozzi : "raccogliamo l'appello della Fondazione Antiusura Interesse Uomo, lanciato attraverso il presidente Don Marcello Cozzi, in continuità con il nostro impegno per contrastare il Gioco d'azzardo, ad ...

Elezioni - chi è Federica Corte-Coi - la capolista di Civica Popolare e cosa propone : Federica Corte-Coi , ha scelto di impegnare la propria azione politica all'insegna del miglioramento delle istituzioni scolastiche: 'Noi nella coalizione portiamo concretezza: individuiamo alcuni ...

Lazio : Dellai - strano che Grasso abbia escluso Civica Popolare da coalizione (2) : (AdnKronos) - "Se guardiamo ai programmi, infatti -proprio ad iniziare dal tema della lotta alle disuguaglianza, delle famiglie e dei servizi all'infanzia- Civica popolare -aggiunge- non è certamente in seconda fila. Tutta la nostra proposta si fonda sull'impegno a rendere la democrazia più inclusiv

Lazio : Dellai - strano che Grasso abbia escluso Civica Popolare da coalizione : Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Dice il presidente Grasso che l'accordo in Lazio con Zingaretti nasce su un programma di 'sinistra' e declina questa affermazione sul terreno di una più forte e credibile attenzione alla dimensione sociale. Curioso che per marcare questa scelta Liberi e Uguali abbia avuto

Elezioni 2018 - c'è anche Civica Popolare : 'Noi nel centrosinistra - la Lega è pericolosa per l'Italia' : ... che ha dato i natali a Galileo Galilei, venga messa in discussione la scienza e si dia ascolto a bufale e complottisti'. E poi c'è la questione dell'alleanza con il Pd. In Umbria si è consumato lo ...

La voce della Politica Presentate liste Civica popolare-Lorenzin : ... non vogliamo fare una campagna elettorale promettendo l'impossibile, non vogliamo raccontare balle agli italiani, ma soprattutto attraverso 'civica popolare' si potranno dire alcuni sì: alla scienza,...

Elezioni politiche 2018 - liste dei candidati di Civica Popolare : liste candidati di Civica Popolare CAMPANIA 1-01 • CAMERA DEI DEPUTATI Ciro Alfano Raffaella Piro Donato Di Tommaso Marilena Poziello Miraglia CAMPANIA 1-02 • CAMERA DEI DEPUTATI Beatrice ...

Jean Leonard Touadi candidato presidente nel Lazio per Civica popolare : Jean Leonard Touadi, ex deputato del Pd nella legislatura 2008-2013, è il candidato di Civica popolare per la regione Lazio. Lo ha annunciato a "Carta Bianca" su RaiTre Beatrice Lorenzin.Touadi commenta la sua candidatura: "Ringrazio Civica popolare e Beatrice Lorenzin per la stima e la fiducia che mi hanno concesso proponendomi come candidato per la presidenza della Regione Lazio". "Sento su di me tutta la responsabilità di ...

Lorenzin : oggi annuncio candidato Civica Popolare nel Lazio : Roma – Queste le parole del ministro della Salute e leader di Civica popolare, Beatrice Lorenzin, a Gr Parlamento: “Noi avremo il nostro candidato che annuncerò... L'articolo Lorenzin: oggi annuncio candidato Civica popolare nel Lazio su Roma Daily News.

Lorenzin (Civica Popolare) : offriamo posti nelle liste a esponenti del mondo della scienza : ... offriamo uno spazio da indipendenti nelle liste di Civica Popolare ad esponenti del mondo della scienza e della ricerca italiana. Potranno rappresentare il valore del metodo scientifico in ...

Gentiloni conferma la coalizione a 4 'Pd in corsa con Europa - Civica Popolare e Insieme' : 'Mi candido al centro di Roma - continua il premier - in una delle aree più belle e amate del mondo. L'area dei rioni storici del Centro e di quartieri che definiscono l'identità della città, da ...

Incontro Pd-Civica Popolare : avanti verso obiettivo di alleanza : Roma, 18 gen. (askanews) avanti nel confronto per raggiungere l'obiettivo di una 'allenza politica ed elettorale'. È quanto emerso al termine dell'Incontro che nel pomeriggio c'è stato tra la lista 'Civica popolare-Lorenzin', rappresentata da Gianluca Galletti, Dore Misuraca, Lorenzo ...

Coalizione per Zingaretti - spiacevole il veto a Civica Popolare : È decisamente spiacevole la polemica che si è innestata a proposito della partecipazione di Civica Popolare alla Coalizione per Zingaretti. spiacevole per la stima che abbiamo verso il presidente ricandidato e, aggiungo, anche per il fatto che da parte nostra non si è mai alzata una parola contraria al tentativo di allargamento a sinistra della Coalizione.Civica Popolare è un patto tra persone e movimenti che hanno ...

Domani Lorenzin e Chiavaroli a Pescara per Civica Popolare : Pescara, 11 gen. (askanews) Domani sera, alle 18,30 a Pescara, in piazza della Rinascita 41, ci sarà la presentazione di 'Civica Popolare' con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il ...