Cesare vola in America | a giocare a baseball per Brad Pitt

(Di sabato 10 febbraio 2018) Il dio delun giorno ti ama, e vinci. Il giorno dopo ti odia, e perdi. «Se conosci questa regola, va tutto bene».Astorri ha una saggezza naturale, tiene lo sguardo basso e pensa, prima di parlare. Poi, all’improvviso, scoppia a ridere, gli occhi azzurri si spalancano, le mani smettono di torturarsi. È seduto sul divano di casa, a Colorno, venti chilometri a nord di Parma e 8 mila anime, tutto è bianco, fuori. «Qui, non c’è niente», avverte. Ma non è duro. «Alla fine, alla nebbia ti affezioni». A metà febbraio prenderà un aereo per un altro clima, destinazione Mesa, Arizona, dove lo aspetta la divisa degli Oakland Athletics, con cui ha firmato il mese scorso. «Abbiamo fatto tanti sacrifici per questo risultato», dice il padre Lodovico, ex catcher della nazionale le cui imprese si raccontano appese ai muri, in bianco e nero. Se fosse un fanatico – ma non lo è –...