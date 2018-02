CasaPound per la prima volta alla Camera Fiano | Offesa alla Costituzione

Di Stefano - CasaPound : 'Per salvare l'Italia bisogna uscire dall'Euro!' Video : L'ultimo periodo tra insulti, attentati ed estromissione dalle maggiori realta' mediatiche italiane è stato davvero duro per Simone Di Stefano. Tuttavia il segretario del movimento di estrema #Destra ed i suoi alleati sono fiduciosi e soddisfatti per il lavoro sin qui svolto e son pronti una volta eletti [Video] a rompere vecchi patti per salvaguardare l'intero paese. L'intervista a Di Stefano,CasaPound Tra molotov, intimidazioni e sale negate, ...

CasaPound presenta la lista a Imperia - mail bombing contro l'albergo : Circa duecento mail di contestazione sono state inviate all'Hotel Corallo di Imperia che ha accettato di ospitare domani sera la presentazione del programma elettorale di Casapound e dei candidati del ...

Militanti - imprenditori - operai - avvocati. Tutti i candidati di CasaPound : Cinzia NECCO, agente di commercio e interior designer, determinata a dare battaglia a vecchi professionisti della politica, proponendo professionalità di alto livello ma soprattutto dimostrando di ...

Elezioni : CasaPound Perugia denuncia un atto vandalico contro sua sede : ASI, Perugia - "Ancora un atto vandalico contro la nostra sede - dichiara Antonio Ribecco, responsabile di Cpi a Perugia e candidato alla Camera dei Deputati - messo in atto proprio dopo le ...

Laura Boldrini - il duello contro Luigi Favoloso : l'uomo di Nina Moric corre per CasaPound nel collegio di Milano : contro Laura Boldrini , scende in campo Nina Moric . Già, perché alle prossime elezioni, la candidata di Liberi e Uguali nel collegio di Milano troverà, tra gli avversari, Luigi Favoloso , ...

Giornata della Memoria - a Catanzaro la biblioteca comunale aperta per CasaPound. Anpi : “Sindaco spieghi” : Nel Giorno della Memoria, il comune di Catanzaro ha concesso l’apertura della biblioteca comunale a CasaPound. Una scelta che chiaramente scatenato le polemiche. L’Anpi si è scagliata contro l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, per aver consentito proprio il 27 gennaio al candidato premier del movimento di estrema destra, Simone Di Stefano l’utilizzo di una struttura, difficile da ottenere anche nei giorni ...

CasaPound - parlano tre esperti : 'Molti non vogliono dire che li votano - poi...'. La verità : fin dove arrivano : La tartaruga corre forte. Occhi puntati su Casapound , che dopo l'alleanza annunciata con Sergio Pirozzi potrebbe sconvolgere i piani alle regionali del Lazio , soprattutto quelli del centrodestra , e ...

Sergio Pirozzi - da CasaPound l'offerta per le elezioni nel Lazio : 'Vieni a fare il vicepresidente con noi' : Arriva una proposta per il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che potrebbe risolvere l'eterno stato di indecisione nel centrodestra laziale. Da settimane Pirozzi è proposto come candidato alla ...

Elezioni 2018 - sindacalista Cisl candidato per CasaPound : è polemica : E' (o forse è meglio dire era) sindacalista della Cisl Andrea Cipolla, candidato di Casapound in Trentino alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Tante le polemiche. Il sindacato "bianco" ha...

Lazio - Antonini (CasaPound) : con cittadini per diritto a salute : Roma, 22 gen. (askanews) 'Siamo al fianco dei cittadini del Lazio nella lotta per il diritto alla salute. A Formia e Gaeta i disabili sono stati abbandonati da Asl e Regione. Dal 1 febbraio non ...

Perugia - CasaPound : raccolte in Umbria oltre 1000 firme per le politiche in una settimana. : (UNWEB) P "In due soli appuntamenti e in presenza di autenticatori in tutte le sezioni umbre abbiamo raccolto oltre 1000 firme. Nella sola provincia di Perugia è stato raddoppiato il numero minimo per ...

CasaPound (con Berselli) e Forza Nuova - la campagna super blindata dell'estrema destra a Bologna : Berselli con CasaPound In piazza dei Martiri c'è stato invece l'esordio dell'ex senatore del Pdl Filippo Berselli che punta a essere capolista per il movimento di estrema destra. "Dopo lo scioglimento ...

Elezioni politiche : giochi fatti per Potere al popolo - Lega - CasaPound - AostaOggi.IT : Twitter Forza Italia e Movimento 5 stelle Valle d'Aosta comunicheranno i nomi dei candidati dopo gli incontri Berlusconi e Di Maio AOSTA. Mentre le due coalizioni di maggioranza e minoranza stanno ...

M5s - Grillo : “Parlamentarie? Se ci sono errori - recuperiamo”. E su CasaPound : “Nazisti che fanno finta di essere normali” : “Abbiamo presentato il simbolo della prima forza politica del Paese, vogliamo andare al governo, andremo al governo”. A rivendicarlo è il candidato premier del M5s Luigi Di Maio, all’uscita dal Viminale, dove ha depositato il nuovo logo pentastellato, insieme a Davide Casaleggio e Beppe Grillo. Un contrassegno che ora è rappresentativo della terza associazione, con Di Maio capo politico e Grillo garante. Ai cronisti Beppe Grillo ha ...