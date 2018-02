Carro funebre senza assicurazione | sequestrata pure la salma

Carro funebre sequestrato : il fermo disposto per l'assicurazione scaduta - : La vicenda è giunta sui maggiori notiziari di cronaca in seguito allo stato dell'assicurazione scaduta del mezzo. Immediatamente in seguito alla cerimonia della veglia funebre il Carro è stato ...

Carro funebre tampona un'auto : morti marito e moglie - grave una donna : Una coppia di Biella ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4, in territorio di Romentino, direzione Torino. I coniugi viaggiavano su una vettura quando sono ...

