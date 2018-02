Cambiamento climatico | il permafrost artico nasconde una nuova | pericolosa minaccia per

Dialogo di talanoa 2018 : ecco come un concetto culturale delle Fiji può preparare il mondo ad affrontare al meglio la sfida del Cambiamento climatico : L’ambasciatrice Nazhat Shameem Khan ha appena lanciato il portale del Dialogo di talanoa della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Durante una conferenza stampa, l’ambasciatrice ha illustrato le modalità con cui il governo delle Fiji – nella qualità di paese presidente delle negoziazioni sul clima delle Nazioni Unite fino al COP24, che si terrà in Polonia il prossimo dicembre – pensa di svolgere nel 2018 il ...

Resistere al Cambiamento climatico dalla Mongolia al Madagascar : I pastori mongoli e i pescatori malgasci cercano di adattarsi agli effetti del riscaldamento globale sperimentando nuovi sistemi di gestione comunitaria delle risorse. Leggi

Gli effetti senza fine del Cambiamento climatico : alcuni stagni dell’Artico - creati dallo scioglimento dei ghiacci - potrebbero essere fonti di emissioni di carbonio : Un nuovo studio canadese ha scoperto che il carbonio rilasciato da alcune pozze d’acqua nell’Alto Artico potrebbero essere una fonte nascosta di emissioni di gas serra. Lo studio ha analizzato il modo in cui il carbonio organico disciolto (DOC) conservato nel permafrost artico – che si sta sciogliendo velocemente a causa del cambiamento climatico – viene rilasciato nei bacini artici a causa di alterazioni fisiche che trasferiscono le sostanze ...

Ambiente - Coldiretti : mango e avocado diventano tricolore con il Cambiamento climatico : Con i cambiamenti climatici in atto sono arrivate anche le coltivazioni di mango e avocado Made in Italy, insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane. E’ quanto afferma la Coldiretti, nel commentare le new entry nel nuovo paniere dei prezzi Istat. Con la tendenza al surriscaldamento si e’ verificato nel tempo, infatti, un significativo spostamento della zona di coltivazione tradizionale di alcune ...

La dieta del Cambiamento climatico : un nuovo studio dimostra gli effetti dello scioglimento dei ghiacci sugli orsi polari - ora a rischio estinzione : Un nuovo studio dimostra che alcuni orsi polari nell’Artico stanno perdendo peso nel periodo in cui dovrebbero farlo aumentare: è la dieta del cambiamento climatico. Gli scienziati danno la colpa al riscaldamento globale per la diminuzione del ghiaccio nell’Oceano Artico di cui gli orsi hanno bisogno per cacciare le foche in primavera. Per condurre la loro ricerca, gli scienziati hanno spiato gli orsi polari munendo 9 femmine bianche giganti di ...

Usa - Pentagono in controtendenza su Trump : 'Il Cambiamento climatico minaccia metà delle nostre 3.500 basi militari nel mondo' : L'allarme clima stavolta viene dal Pentagono. Il cambiamento climatico minaccia la metà delle 3.500 basi militari americane nel mondo. È quanto emerge da un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso sul web dal Center for Climate & Security, un think-tank climatico di Washington. Stando al documento, ...

Questa ricerca (tutta made in Italy) è la prima al mondo ad usare l'Intelligenza Artificiale per provare un fatto importante sul Cambiamento climatico : "Il cambiamento climatico è causato dall'uomo. E finalmente ne abbiamo le prove. Grazie all'Intelligenza Artificiale": con queste parole Antonello Pasini, climatologo del Cnr e professore di Fisica del clima all'università degli studi Roma Tre ha commentato ad HuffPost lo studio che ha condotto, in collaborazione con il suo ateneo e con l'Università di Torino. La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Scientific ...

La questione sacchetti insegna : il costo del Cambiamento climatico lo paghiamo noi : 3.500.000.000.000.000. Tremilacinquecento milioni di miliardi. Di sacchetti di plastica. Meglio, di quote della tassa da 2 centesimi su quelli per le verdure. Se lo studio di Bank of America sulle misure necessarie a parare la catastrofe globale del cambiamento climatico è corretto queste sono le dimensioni del problema. Per evitare che il termometro vada fuori scala, da 4 a 12 gradi in più, alla fine della vita dei miei figli, occorre ...

Dalla Regione un bando da 14 milioni di euro per contrastare il Cambiamento climatico : A21, il 15 febbraio il passaggio di concessione e dipendenti ad Autovia Padana 3 Flat Tax: pregi e difetti sotto la lente in Confindustria Piacenza 4 'Salita al Pordenone', parte il countdown: mancano ...

Sissa : borsa di studio a Sofia Rossi per la promozione di video sul Cambiamento climatico : È questo l'obiettivo di 'videoMakers for Climate Change', il progetto di Sofia Rossi, studentessa del Master in Comunicazione della Scienza 'Franco Prattico' della Sissa (Scuola Internazionale ...

BORSA DI STUDIO A SOFIA ROSSI PER LA PRODUZIONE DI VIDEO DEDICATI ALLE CONSEGUENZE DEL Cambiamento CLIMATICO. : È questo l'obiettivo di "VIDEOMakers for Climate Change", il progetto di SOFIA ROSSI, studentessa del Master in Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" della SISSA (Scuola Internazionale ...

Forse alla fine non è stato il Cambiamento climatico a uccidere quest’orso polare : Nelle settimane prima di Natale sui social network è girato moltissimo un video che mostra un orso polare denutrito e molto magro, probabilmente vicino alla morte. Il video è stato diffuso da National Geographic con il messaggio «This is what The post Forse alla fine non è stato il cambiamento climatico a uccidere quest’orso polare appeared first on Il Post.

