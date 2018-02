Calcio | Serie A 2018 – SPAL-Milan 0-4 | i rossoneri passeggiano su una SPAL sempre più in

Pagelle/ Spal Milan : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Spal Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Serie B : ecco quanto costano i tifosi (in multe) alle società di Calcio Video : Oltre duecentomila euro, per la precisione 203.500, tanto è l'ammontare delle multe comminate alle societa' calcistiche dal #Giudice Sportivo nelle prime 24 giornate del campionato di #Serie B 2017/18. Per alcune societa' una vera e propria tassa che settimanalmente va a gravare sul bilancio societario. A guidare questa poco invidiabile #classifica il Foggia che è riuscito a collezionare addirittura 33.000 euro un undici multe. Alla societa' ...

Pagelle/ Fiorentina-Juventus (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : Pagelle Fiorentina Juventus: Fantacalcio, i voti del match atteso oggi al Franchi. Chi sono i migliori e i peggiori di questo match della 24^ giornata di Serie A?.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:01:00 GMT)

PAGELLE/ Fiorentina-Juventus : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 24^ giornata) : PAGELLE Fiorentina Juventus: Fantacalcio, i voti del match atteso oggi al Franchi. Chi sono i migliori e i peggiori di questo match della 24^ giornata di Serie A?.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 21:38:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta 24a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio #NuovoInizio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / Le nostre dritte per la 24^ giornata : i migliori per ruolo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone. Diamo spazio al nostro appuntamento con i CONSIGLI in vista del prossimo turno (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:13:00 GMT)

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / Le nostre dritte per la 24^ giornata : il punto sui rigoristi : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone. Diamo spazio al nostro appuntamento con i CONSIGLI in vista del prossimo turno (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:00:00 GMT)

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le nostre dritte per la 24a giornata : Bernardeschi - Mertens e Cutrone : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 24a giornata: Bernardeschi, Mertens e Cutrone. Diamo spazio al nostro appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 03:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Audero convince sempre di più : tre club di Serie A sul portiere : Calciomercato Juventus – Il portiere Audero sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Venezia, la squadra di Filippo Inzaghi è in lotta per i playoff nel torneo di Serie B ed il merito è anche e soprattutto del portiere. L’estremo difensore è di proprietà della Juventus ed i bianconeri sembrano intenzionati a puntarci per il futuro ma anche altri club di Serie A hanno puntato gli occhi su Audero. Si tratta di ...

Consigli FantaCalcio 24^ Giornata Serie A 2017-2018 : alla ricerca dei bonus : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 24^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Il tempo sta per scadere! Parte la nostra guida: Consigli Fantacalcio. La Serie A sta per iniziare, mancano poco più di 16 ore per schierare la vostra fanta-formazione. Infatti, torna la Serie A spezzatino, e i dubbi sono tanti. Noi vi aiuteremo a sciogliere alcuni dubbi di ...

Calciomercato Serie C - stravolti i valori delle rose : netto sorpasso del Lecce Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] quest'anno più che mai ha cambiato i valori delle rose del girone C. In alcuni casi ha innalzato il valore di vari club, in altri, gli stessi hanno dovuto cedere per fare cassa e magari risparmiare su contratti troppo onerosi e quindi si vedono ridotti il valore economico delle loro rose. Il sito transfermarkt.it, come sempre, tiene aggiornati i valori delle rose, squadra per squadra. Serie C, quali rose ...

Serie A - Diritti tv a MediaPro/ Calcio - Infront : gli abbonati Sky e Mediaset non devono preoccuparsi : Diritti tv, ufficiale: MediaPro si prende la Serie A. Cosa cambia e perché Sky annuncia ricorsi e diffida la Lega Calcio. Le ultime notizie sull'accordo 2018-2021(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:39:00 GMT)

Smartphone - internet o app - ecco dove si vedrà il Calcio di serie A : Al tifoso italiano il calcio non lo si può negare. Già in estate dovremo vivere l'incubo di un Mondiale senza gli azzurri, se poi ci toccano anche la serie A, allora si rischia una vera rivoluzione. ...

Pagelle/ Lazio Genoa (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita - rossoblu bunker (Serie A 23^ giornata) : Le Pagelle di Lazio Genoa: Fantacalcio, i voti ai protagonisti della partita di Serie A. Pandev e Diego Laxalt stendono i biancocelesti all'Olimpico, vittoria importantissima per la salvezza(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:07:00 GMT)