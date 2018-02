Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 9 - 12 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYERN MONACO - SCHALKE 04 (sabato ore 18.30) FINALE UEFA EURO FUTSAL 2018 (sabato ore 20.45) BARCELLONA-GETAFE (domenica ore 16.15) VALENCIA-LEVANTE (domenica ore 20.45) Super Derby da Champions League a Wembley: TOTTENHAM-ARSENAL sabato, ore 13.30, Sky Sport 3 HD Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO PREMIER SHOW” su Sky Sport 1 HD (ospite in studio ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 9 - 11 Febbraio : Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #000...

Calcio Estero - Psg : Dani Alves portiere dopo l'espulsione di Trapp : La Coppa nazionale che solitamente offre più spettacolo è la FA Cup, capace di regalare pioggie di gol e qualificazioni inaspettate, con dislivelli tra le squadre che improvvisamente si annullano. ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 2 - 5 Febbraio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) EUROFUTSAL - ITALIA - SLOVENIA (sabato ore 20.45) LEVANTE - REAL MADRID (sabato ore 20.45) ESPANYOL - BARCELLONA (domenica ore 16.15) Big-match da Champions League a Anfield: LIVERPOOL-TOTTENHAM domenica, ore 17, Sky Sport 3 HD Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO PREMIER SHOW” su Sky Sport 3 HD (ospite in studio BEPPE BERGOMI) <img ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 2 - 4 Febbraio : Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Febbraio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #0000ff...

Calcio Estero - poker del Real Madrid e del PSG. Cinquina del Bayern Monaco : Calcio estero, poker del Real Madrid e del PSG. Cinquina del Bayern Monaco Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calcio estero – Il Real Madrid reagisce all’eliminazione in Coppa del Re imponendosi per 4-1 in trasferta sul campo del Valencia in un match della 21esima giornata della Liga spagnola. I campioni d’Europa vanno in rete con Ronaldo, ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 26 - 29 Gennaio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) YEOVIL TOWN - MANCHESTER UNITED (venerdi, 20.55) VALENCIA - REAL MADRID (sabato, 16.15) CHELSEA - NEWCASTLE (domenica 14.30) Inizia il weekend ricco di Fox Sports con i match di FA Cup con il quarto turno, Liga Spagnola e Bunde...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 26 - 28 Gennaio : Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #000...

Calciomercato - novità dall’estero : “Milito bussa in casa Bologna” : Calciomercato BOLOGNA – Il Bologna è reduce dall’importante successo in campionato contro il Benevento ma a tenere banco è anche e soprattutto il mercato, in particolar modo nelle ultime ore novità dall’estero. Nel dettaglio Diego Milito, direttore tecnico del Racing Avellaneda avrebbe fatto un’offerta ai felsinei per Rodrigo Palacio, protagonista di una stagione positiva fino al momento. Il Bologna per il momento non è ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 19 - 22 Gennaio : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) ESPANYOL - SIVIGLIA (sabato ore 13.00) REAL MADRID-DEPORTIVO (domenica ore 16.15) BETIS - BARCELLONA (domenica ore 20.45) Cinque incontri di Premier League in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD Domenica, in diretta dalle 19: “DI CANIO PREMIER SHOW” su Sky Sport 3 HD (ospite in studio MAURO TASSOTTI) <img style="margin-right: 5px; ...

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti 19 - 21 Gennaio : Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Premium Play. <span style="color: #000...

Calcio Estero - Giggs nuovo commissario tecnico del Galles : LONDRA - L'ex campione del Manchester United, Ryan Giggs , è stato nominato nuovo ct del Galles . Ha firmato un contratto di quattro anni con la Federazione del Dragone. Giggs ha preso il posto di ...

Calcio Estero - il Liverpool manda ko il City. Nessun sussulto in Bundesliga : Calcio estero, il Liverpool manda ko il City. Nessun sussulto in Bundesliga Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calcio estero – Il Manchester City, dopo 22 partite, perde a Liverpool la sua imbattibilità. Ad Anfield Road, dopo un primo tempo chiuso 1 a 1 con i gol di Oxlade-Chamberlain e la risposta di Sané. I giochi si fanno nella ripresa. Tra il ...