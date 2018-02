Calcio | De Zerbi | a Roma con umiltà

Calciomercato Benevento - blitz per l’attacco : altri rinforzi per De Zerbi - contatto anche con la Samp : Calciomercato Benevento – Il successo contro il Chievo ha riportato grande fiducia in casa Benevento, adesso la squadra di De Zerbi crede alla salvezza. La dirigenza si è già mossa in modo importante sul mercato ed altri innesti sono in arrivo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ per l’attacco l’obiettivo è Cheick Diabaté, attaccante maliano classe ’88 dell’Osmanlispor, manca l’accordo tra ...

Calciomercato - De Zerbi avverte Ciciretti : 'Gioca solo se è concentrato' : BENEVENTO - 'Ciciretti? Era nell'aria che potesse andare via, non ci ha detto niente. Essendo a scadenza di contratto, ho chiesto alla società un giocatore con le sue stesse qualità. Come i ...

Calciomercato Benevento - De Zerbi in conferenza stampa svela tutto : Calciomercato Benevento – Campionato difficilissimo per il Benevento, la squadra ha conquistato un solo punto in campionato ma la dirigenza ha il dovere di credere alla salvezza. Si pensa al Calciomercato, ecco le indicazioni di De Zerbi in conferenza stampa: “Ciciretti al Napoli? Era nell’aria che potesse andare via, anche se nessuno finora ha confermato nulla. Giocherà solo se lo vedrò concentrato. Ho già chiesto alla società ...

Calciomercato Benevento - rapporto ai ferri corti con De Zerbi : già decisa una cessione a gennaio : Calciomercato Benevento – Lo storico punto conquistato con il Milan non ha avuto un seguito nella sfida con l’Udinese: il Benevento contro i friulani hanno rimediato la 15^ sconfitta di questo campionato. La salvezza si fa sempre più complicata ma i campani hanno l’obbligo di crederci. Una mano potrebbe arrivare dal mercato di gennaio. La dirigenza si sta già muovendo con Guilherme che potrebbe essere il primo rinforzo per gli ...

Calciomercato Benevento - doppio colpo per De Zerbi : non solo De Ceglie - tutti i dettagli : Calciomercato Benevento, in arrivo un doppio colpo. De Ceglie è come noto in prova nel club sannita, sotto l’occhio attento di mister De Zerbi che ne sta valutando la condizione. Ma non è tutto, secondo quanto rivelato dal Mattino, sarebbe in procinto di unirsi alla squadra anche Guilherme, esterno offensivo brasiliano del Legia Varsavia. Nel nuovo modulo messo in campo da mister De Zerbi un esterno capace di creare superiorità numerica ...

Calciomercato Benevento - accelerata per l’attacco : ecco il primo regalo per De Zerbi : Calciomercato Benevento – Dopo il primo storico punto in Serie A conquistato con un goal di Brignoli nei secondi finali del match con il Milan, il Benevento proverà a conquistare altri punti nello scontro salvezza con l’Udinese. De Zerbi ha annunciato che non potrà contare ancora su Ciciretti e Iemmello. La dirigenza campana intanto è già al lavoro sul mercato in vista di gennaio. L’obiettivo è rinforzare la rosa. In ...

Benevento - De Zerbi allo scoperto : due pesanti forfait ed il Calciomercato : Dopo il pareggio contro il Milan, il Benevento inizia a credere alla salvezza, la squadra adesso si prepara per il match contro l’Udinese. Qualche problema di formazioni di troppo per De Zerbi come dichiatato dallo stesso allenatore in conferenza stampa: “Ciciretti si è aggregato ieri. Dopo quindici giorni di sosta obbligata non può rientrare subito. Per Udine sarà a disposizione, ma non dall’inizio. Ci sono ancora tante partite e ...