Calcio a 5 | Finale Europei 2018 | Spagna-Portogallo Orario d’inizio e come vederla in tv

Calcio a 5 - Europei 2018 : derby iberico in finale! Ricardinho sfida le Furie Rosse. Spagna in cerca dell’ottavo titolo - Portogallo per una storica prima volta : Gli Europei 2018 di Calcio a 5 sono in salsa iberica. Portogallo e Spagna si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto della competizione che domani, sabato 8 febbraio, si concluderà con la disputa della finale nell’Arena Stozice di Lubiana. Alle ore 20.45 è in programma il Calcio d’inizio di un match che si preannuncia a dir poco spettacolare tra due squadre che hanno intenzione non solo di portare a casa la coppa, ma anche di ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Finale Spagna-Portogallo. Quando si gioca? Programma - orario e tv : Spagna e Portogallo si affronteranno nella Finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. A Lubiana (Slovenia) andrà in scena l’atto conclusivo più atteso, quello pronosticato alla vigilia e che si è materializzato dopo due semifinali particolarmente spettacolari: i Campioni in carica hanno sconfitto il Kazakhstan ai calci di rigore, i lusitani hanno avuto la meglio sulla Russia al termine di un incontro tanto discusso. Sabato 10 febbraio si ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : la Spagna batte il Kazakhstan ai rigori e vola in finale! Super sfida al Portogallo : La Spagna ha sconfitto il Kazakhstan per 8-6 dopo i calci di rigore (4-4 al termine dei regolamentari, 5-5 dopo i supplementari) e si è così qualificata alla Finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. I Campioni in carica potranno difendere il titolo conquistato due anni fa affrontando il Portogallo di Ricardinho in una Super sfida: sabato sera andrà in scena la riedizione dell’atto conclusivo del 2010 vinto proprio dalle Furie Rosse che ...

Diretta/ Kazakistan Spagna Calcio a 5 (risultato finale 6-8dcr) streaming video e tv : passa la Spagna! Europei : Diretta Kazakistan Spagna streaming video e tv, orario, risultato live della seconda semifinale degli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 8 febbraio).(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Calcio a 5 - Europei 2018. Russia-Portogallo 2-3 : semifinale rovente! André Coelho giustiziere dei russi tra le polemiche. Lusitani all’ultimo atto : Il Portogallo è la prima finalista degli Europei 2018 di Calcio a 5. Ma la russia protesta per alcune decisioni arbitrali che fanno discutere. Emozioni infinite nella prima semifinale all’Arena Stozice di Lubiana, dove si sfidano due squadre arrivate in fondo con idee di gioco diametralmente opposte ma ugualmente efficaci. Il ct russo Skorovich si affida in partenza al quintetto composto da Zamtaradze, Eder Lima, Robinho, Davydov e ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Ucraina-Spagna 0-1 : Pola manda in orbita le Furie Rosse! Iberici in semifinale col Kazakistan : La Spagna è l’ultima semifinalista degli Europei 2018 di Calcio a 5, ma per battere l’Ucraina i campioni in carica sudano le classiche sette camicie, vincendo col minimo scarto al termine di un match estremamente combattuto e sofferto. Ad attendere i detentori del titolo ora c’è il Kazakistan, che ha tutta l’intenzione di giocare un brutto tiro ad una squadra che, pur non avendo finora convinto, vuole a tutti i costi ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Portogallo-Azerbaijan 8-1 - lusitani devastanti e Ricardinho magico! Sfida alla Russia in semifinale : Un Portogallo semplicemente devastante all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia) nel penultimo quarto di finale degli Europei di Calcio a 5. I lusitani contro l’Azerbaijan hanno ottenuto il successo più largo della loro storia in questa competizione: un 8-1 che non ammette repliche e fa volare la formazione di Jorge Braz in semifinale dove l’8 febbraio sarà super Sfida alla Russia. Ricardinho miglior realizzatore di sempre con 21 ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le partite di oggi (martedì 6 febbraio). Programma - orari e tv degli ultimi quarti di finale : Si completa il quadro dei quarti di finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. Ad aprire le danze oggi, martedì 6 febbraio, alle ore 18.00 saranno il Portogallo e l’Azerbaijan, che si scontreranno in un match dal pronostico apparentemente sbilanciato dalla parte dei lusitani, ma in realtà ben più equilibrato di quanto il differente tasso tecnico delle due squadre lasci pensare. Gli azeri, infatti, sono stati in grado di creare grossi ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Serbia-Kazakistan 1-3. Higuita e Douglas scatenati - kazaki in semifinale! : Il kazakistan è la prima semifinalista degli Europei 2018 di Calcio a 5. La compagine allenata da Cacau stende la Serbia al termine di un match estremamente equilibrato e si candida a tutti gli effetti per la vittoria del torneo. A fare la differenza tra le fila dei kazaki sono le avanzate del portiere Higuita e le giocate di un fantastico Douglas, autentico mattatore del match. Per la Serbia resta l’amarezza per l’ennesima beffa ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le partite di oggi - lunedì 5 febbraio - . Programma - orari e tv dei primi quarti di finale : Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports, canale 204 del palinsesto Sky e in diretta streaming su SkyGo. Di seguito il Programma completo. Europei Calcio a 5, quarti di ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le partite di oggi (lunedì 5 febbraio). Programma - orari e tv dei primi quarti di finale : Si entra nel vivo degli Europei di Calcio a 5 di Lubiana e oggi inizia la fase ad eliminazione diretta del torneo, con i primi due quarti di finale. All’Arena Stožice non vedremo più l’Italia, che è stata eliminata dopo aver chiuso all’ultimo posto il gruppo A. I padroni di casa della Slovenia, che grazie alla vittoria per 2-1 con gli azzurri hanno vinto il girone, torneranno invece sul parquet alle ore 21.00 per affrontare la Russia. Alle 18.00 ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Doveva essere il giorno dell’Italia, ma per gli azzurri l’avventura agli Europei 2018 di Lubiana è già finita. La competizione, pertanto, va avanti senza gli azzurri e oggi, lunedì 5 febbraio, prende il via la fase ad eliminazione diretta con i primi due quarti di finale, relativi agli incroci tra le prime due classificate dei gruppi A e B. Ad aprire le danze all’Arena Stozice sarà la Slovenia, giustiziera dell’Italia, ...

