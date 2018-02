Buon Carnevale 2018 | ecco i VIDEO più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp

meteoweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2018) E’ arrivato il clou del: si tratta di una ricorrenza carica di allegria e fascino. I caratteri della celebrazione hanno origini in festività molto antiche, come per esempio le dionisiache greche (le antesterie) o i saturnali romani. Il termine deriverebbe dall’espressione “Carnem levare” con cui, nel Medioevo, si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, cioè dal giorno successivo alla fine del, sino al Giovedì Santo, prima della Pasqua. I festeggiamenti principali avvengono il Giovedì grasso e il Martedì grasso, ossia l’ultimo giovedì e l’ultimo martedì prima dell’inizio della Quaresima.le date dei festeggiamenti del: Giovedì grasso: 8 febbraio: 11 febbraio Martedì grasso: 13 febbraio Mercoledì delle Ceneri: 14 febbraio (inizia la ...