Bundesliga | Batshuayi stende l' Amburgo | crollo del Bayer Leverkusen

Bundesliga - doppietta all'esordio per Batshuayi e il Dortmund torna al successo : TORINO - Problemi di ambientamento zero. Michy Batshuayi sigla una doppietta all'esordio in Bundesliga e colma immediatamente il vuoto lasciato da Aubameyang nei cuori dei tifosi del Borussia Dortmund ...