calciomercato

: #SpalMilan Biglia: 'Primi mesi difficili, Gattuso ha cambiato tutto. Non sono Pirlo, ma voglio andare oltre i miei… - cmdotcom : #SpalMilan Biglia: 'Primi mesi difficili, Gattuso ha cambiato tutto. Non sono Pirlo, ma voglio andare oltre i miei… - AndreaPropato : #Biglia: “' I primi mesi sono stati difficili. L'infortunio, i risultati. Il dolore al ginocchio che non mi lasciav… - PianetaMilan : RT @danieletriolo: #SpalMilan 0-4, doppietta di #Cutrone e primi acuti rossoneri in campionato per #Biglia e @borinifabio29. Un @acmilan de… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Le critiche? Sinceramente, non leggo, non guardo i canali di sport, guardo il calcio, certo, perché mi piace perché finita questa carriera, vorrei continuare in questo sport, che mi appassiona. So io ...