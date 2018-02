Biathlon | Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 | la startlist e i pettorali di

LIVE Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - la perfezione per sperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Biathlon (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia calerà due assi importanti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le azzurre non partono con i favori del pronostico, che pendono invece verso la slovacca Anastasiya Kuzmina, le tedesche Laura Dahlmeier e Denise Hermann e la finlandese Kaisa Makarainen, senza dimenticare outsider di lusso come ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ambizioni delle italiane nella sprint. Dorothea Wierer punta a medaglia e inseguimento : Domani la sprint femminile aprirà il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La squadra italiana si presenta con la speranza di poter fare bene e rompere il ghiaccio in vista delle gare su quattro poligoni e le staffette che, almeno sulla carta, potrebbero essere più favorevoli alle azzurre. Andiamo a vedere le ambizioni e le possibilità delle quattro italiane che prenderanno parte alla gara. Wierer Dorothea: ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tante pretendenti alle medaglie nella sprint femminile : Nelle cinque sprint che si sono disputate in stagione hanno vinto quattro atlete diverse, mentre sul podio sono salite addirittura in undici. L’unica ad imporsi due volte è stata la slovacca Anastasiya Kuzmina, mentre tra le vincenti non figurano, per esempio, i nomi di Kaisa Makarainen e Laura Dahlmeier, che sulla carta partiranno tra le grandi favorite. Potrebbero bastare solo questi semplici dati per capire il livello di incertezza che ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer : “Nella sprint servirà la gara perfetta”; Lisa Vittozzi : “Non vedo l’ora” : Nella giornata di sabato 10 febbraio, la prima che assegnerà medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’Italia punterà quasi tutto sulla 7,5 km sprint femminile di Biathlon. Non sarà facile per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salire sul podio: si tratta infatti del format meno adatto alle azzurre, perché favorisce la competitività sugli sci stretti rispetto al tiro. Con una gara perfetta, tuttavia, nulla sarà precluso e ne è ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le 4 azzurre in gara nella sprint femminile. Nicole Gontier vince il ballottaggio con Alexia Runggaldier : Sono state ufficializzate dalla FISI le quattro atlete selezionate per la sprint femminile di sabato 10 febbraio, che aprirà il programma olimpico per il Biathlon nell’Alpensia Centre di PyeongChang. Le quattro azzurre presenti in gara saranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, non sarà quindi impegnata Alexia Runggaldier, riserva azzurra per le prime competizioni. La sprint femminile è in programma alle ...

Biathlon - Coppa Italia Valdidentro : i risultati della sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la tappa valtellinese della Coppa Italia Fiocchi a Valdidentro, con il programma che prevedeva la sprint e l’inseguimento. Nella mattinata di sabato è andata in scena la quarta sprint stagionale, con qualche raffica di vento fa da cornice sulla pista Viola del Centro di Valdidentro. Grazie alla vittoria con un doppio 0, Martina Vigna (Entraque) accorcia di qualche punto il distacco dalla leader di categoria ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2018 : Alexander Loginov domina la sprint davanti a Gjesbakk che è il nuovo leader della classifica : La prima giornata di gare valevoli per la ICU Cup di Biathlon 2018 in Val Martello si è completata con la 10km sprint maschile. La vittoria è andata al russo Alexander Loginov che ha fatto segnare il tempo di 25:31.2 senza commettere errori al poligono. Seconda posizione per il norvegese Fredrik Gjesbakk che ha accumulato un distacco di ben 1:12 nei confronti del rivale (con un errore) ma ha potuto portarsi al comando della classifica generale, ...

Biathlon-Ibu Cup : la russa Slivko si impone nella sprint femminile di Val Martella : quarto posto per la Oberhofer : Squillo di Slivko in Ibu Cup. Ottimo quarto posto di Oberhofer nella sprint femminile in Val Martella, Rocchia 24esima Victoria Slivko ha trionfato nella sprint 7.5 km in Val Martella valida per la ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2018 : Victoria Slivko vince la sprint - con Karin Oberhofer quarta. Nadine Horchler nuova leader della generale : Si è aperto il fine settimana di gare di IBU Cup di Biathlon che si disputa in Italia, più precisamente nella Val Martello. La prima gara in programma è stata la 7,5km sprint femminile e il successo è andato alla russa Victoria Slivko che, con il tempo finale di 25:14.9 ha sfruttato gli errori delle avversarie al poligono per centrare la vittoria. Alle sue spalle, infatti, si è piazzata la connazionale Anastasia Zagoruiko a 20 secondi, ma con 2 ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Andrejs Rastorgujevs e Irina Varvynets vincono le prove sprint - Karin Oberhofer è nona ma non lontana dal bronzo : Giornata dedicata alle prove sprint, maschili e femminili, per quanto riguarda gli Europei di Biathlon della Val Ridanna 2018. I successi sono andati al lettone Andrejs Rastorgujevs nella 10km, mentre la 7,5km donne se l’è aggiudicata l’ucraina Irina Varvynets. Decisamente deludente la prova per quanto riguarda gli italiani, con la sola Karin Oberhofer a tenere alti i nostri colori, sfiorando il podio. La giornata ha preso il via con ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2018 : Johannes Boe sbaglia una volta ma non lascia scampo a Fourcade - terzo Peiffer - indietro gli italiani : Johannes Boe o Martin Fourcade. Martin Fourcade o Johannes Boe. I due dominatori della Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. I due grandi rivali, che stanno monopolizzando i podi di questa stagione, si confermano anche ad Anterselva, con il norvegese che vince la 10km Sprint, proprio davanti al francese, per ribadire a tutti che questi due campioni sono di un altro pianeta rispetto a tutti. Johannes Boe, quindi, domina la prima gara altoatesina ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Anterselva 2018 in DIRETTA : Johannes Boe batte Fourcade! Attardati gli italiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Il circuito sbarca in Italia ed è pronto a regalarci un grande spettacolo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno show di altissimo LIVEllo. I tifosi nostrani sperano in una grande prestazione da parte di Lukas Hofer che si presenta in ottime condizioni di forma. Atteso il grande ...

Biathlon - le sensazioni degli azzurri prima della sprint. Thomas Bormolini : “E’ la tappa più attesa - daremo il massimo” : ANTERSELVA – Le dichiarazioni degli azzurri alla vigilia della sprint odierna, prevista per le 14.15 nella Alto Adige Arena. Lukas Hofer: “Tornare a gareggiare ad Anterselva è sempre speciale, perchè c’è qui la mia famiglia e tanti tifosi italiani a supportarci, daremo il massimo e vedremo di godercela al meglio”. Dominik Windisch: “Voglio dare proprio tutto davanti al pubblico di casa, l’atmosfera Anterselva ...