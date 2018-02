Biathlon | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Lukas Hofer | “Il raffreddore è passato

LIVE Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - la perfezione per sperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Biathlon (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia calerà due assi importanti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le azzurre non partono con i favori del pronostico, che pendono invece verso la slovacca Anastasiya Kuzmina, le tedesche Laura Dahlmeier e Denise Hermann e la finlandese Kaisa Makarainen, senza dimenticare outsider di lusso come ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le ambizioni delle italiane nella sprint. Dorothea Wierer punta a medaglia e inseguimento : Domani la sprint femminile aprirà il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La squadra italiana si presenta con la speranza di poter fare bene e rompere il ghiaccio in vista delle gare su quattro poligoni e le staffette che, almeno sulla carta, potrebbero essere più favorevoli alle azzurre. Andiamo a vedere le ambizioni e le possibilità delle quattro italiane che prenderanno parte alla gara. Wierer Dorothea: ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tante pretendenti alle medaglie nella sprint femminile : Nelle cinque sprint che si sono disputate in stagione hanno vinto quattro atlete diverse, mentre sul podio sono salite addirittura in undici. L’unica ad imporsi due volte è stata la slovacca Anastasiya Kuzmina, mentre tra le vincenti non figurano, per esempio, i nomi di Kaisa Makarainen e Laura Dahlmeier, che sulla carta partiranno tra le grandi favorite. Potrebbero bastare solo questi semplici dati per capire il livello di incertezza che ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia punta a fare bene anche nelle staffette : Con quattro prove individuali tra gli uomini e quattro tra le donne, il Biathlon è una delle discipline che assegna più medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oltre queste prove, ci saranno anche tre staffette: in almeno due di essere, la nazionale italiana parte con ottime credenziali anche per puntare al podio ed eventualmente alla vittoria, mentre nell’altra saranno potenziali outsider. Già quattro anni fa, a Sochi 2014, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Dorothea Wierer? Tutti gli orari e le gare della campionessa altoatesina : Dorothea Wierer è una delle azzurre più attese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, uno dei volti più noti della nostra spedizione, una delle carte più valide da giocarsi per conquistare delle medaglie. L’altoatesina è la punta di diamante della nostra squadra di Biathlon, un vero e proprio personaggio anche al di fuori delle piste e del poligono, amatissima dal pubblico per la sua genuinità, per il suo talento e anche per la sua ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer : “Nella sprint servirà la gara perfetta”; Lisa Vittozzi : “Non vedo l’ora” : Nella giornata di sabato 10 febbraio, la prima che assegnerà medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’Italia punterà quasi tutto sulla 7,5 km sprint femminile di Biathlon. Non sarà facile per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salire sul podio: si tratta infatti del format meno adatto alle azzurre, perché favorisce la competitività sugli sci stretti rispetto al tiro. Con una gara perfetta, tuttavia, nulla sarà precluso e ne è ...