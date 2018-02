Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà un duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe nella sprint? Gli italiani ci provano : Scattano ufficialmente, anche per quanto riguarda gli uomini, i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il Biathlon. Si incomincia con una prova mozzafiato come la 10km sprint e, con grande probabilità, con il primo duello tra i due dominatori della stagione: il francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Boe. Questa prima gara ci permetterà di capire come si sono presentati alla kermesse coreana i biathleti e, soprattutto, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domenica 11 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani comincerà il programma del Biathlon maschile, con l’assegnazione della secondo oro di questa specialità dopo la sprint femminile. Parliamo della sprint maschile di 10 km, come sempre incerta e spettacolare visti i tanti atleti con possibilità di vittoria. In questa gara ci aspettiamo il duello tra il mito francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Boe. Il transalpino, che con sei Coppe del Mondo consecutive è già una leggenda della ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi può sognare nell’inseguimento - un errore di troppo per Dorothea Wierer : La sprint femminile di Biathlon ha emesso il suo verdetto. Laura Dahlmeier ha conquistato la medaglia d’oro davanti alla norvegese Marte Olsbu e alla ceca Veronika Vitkova. Per l’Italia, ottima sesta piazza per Lisa Vittozzi, mentre Dorothea Wierer si è classificata 18esima. Con questi risultati, entrambe le azzurre possono puntare ad un buon risultato nell’inseguimento. Quali possono essere le loro ambizioni? Per forza di ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Laura Dahlmeier domina una sprint ventosa. Sesta Lisa Vittozzi. Dorothea Wierer illude - poi sbaglia : Si apre con un successo tedesco il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo gli ori consecutivi a Vancouver e Sochi di Anastasiya Kuzmina, Laura Dahlmeier ha chiuso la sprint con una prova perfetta al poligono che le ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio. Oltre che con il solito passo sugli sci e con un ultimo giro fenomenale, Dahlmeier ha vinto proprio grazie alla precisione nelle due serie di ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Laura Dahlmeier domina una sprint ventosa. Sesta Lisa Vittozzi - Dorothea Wierer illude - poi sbaglia : Si apre con un successo tedesco il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo gli ori consecutivi a Vancouver e Sochi di Anastasiya Kuzmina, Laura Dahlmeier ha chiuso la sprint con una prova perfetta al poligono che le ha permesso di conquistare il gradino più alto del podio. Oltre che con il solito passo sugli sci e con un ultimo giro fenomenale, Dahlmeier ha vinto proprio grazie alla precisione nelle due serie di ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Lisa Vittozzi : “Sono contenta - peccato per l’errore”. Dorothea Wierer : “I due colpi sono scappati - mi sentivo bene” : sono iniziate le gare di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si è incominciato con la sprint femminile, l’Italia ha provato a difendersi: Lisa Vittozzi ha concluso con un buon sesto posto, Dorothea Wierer 18esima, Nicole Gontier 44esima, Federica Sanfilippo 69esima. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Dorothea Wierer: “Sicuramente la gara era iniziata bene, mi ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : ITALIA IN FINALE nella staffetta di short track! Lisa Vittozzi sesta nel Biathlon - flop Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’ITALIA si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dahlmeier senza errori : oro prenotato. Dorothea Wierer e Lisa ... : ... partita Hauser! 12.13: la prima a partire sarà l'austriaca Hauser, poi Oeberg e Herrmann 12.05: Herrmann, Domracheva, Kuzmina , 2, , Eckhoff le vincenti delle gare disputate in Coppa del Mondo quest'...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dahlmeier senza errori : oro prenotato. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi in gioco per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Biathlon (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia calerà due assi importanti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le azzurre non partono con i favori del pronostico, che pendono invece verso la slovacca Anastasiya Kuzmina, le tedesche Laura Dahlmeier e Denise Hermann e la finlandese Kaisa Makarainen, senza dimenticare outsider di lusso come ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dahlmeier senza errori : oro prenotato. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi - la perfezione per sperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Biathlon (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia calerà due assi importanti: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Le azzurre non partono con i favori del pronostico, che pendono invece verso la slovacca Anastasiya Kuzmina, le tedesche Laura Dahlmeier e Denise Hermann e la finlandese Kaisa Makarainen, senza dimenticare outsider di lusso come ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : si entra nel vivo con slittino - short track e Biathlon! Stringiamoci a coorte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

Diretta/ Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 sprint Biathlon F streaming video e tv - orario : la stella Wierer : Diretta gara sprint biathlon F streaming video e tv: Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, orario e risultato live. Attenzione a Dorothea Wierer (oggi)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 09:52:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Kalla primo oro olimpico. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel Biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! Bene Dominik Paris nella prova di discesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Lukas Hofer : “Il raffreddore è passato. Sono pronto per la gara!” : Il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prenderà il via con la sprint femminile ma il giorno successivo, domenica 11 febbraio, sarà già il tempo della gara maschile. Uno dei protagonisti più attesi in casa Italia è Lukas Hofer, che parteciperà alla gara insieme a Dominik Windisch, Giuseppe Montello e Thomas Bormolini. L’altoatesino ha ben figurato in stagione, mostrando una sciata davvero importante. È ottavo ...