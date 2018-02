Benevento | Vigorito svela un clamoroso retroscena su Totti

Benevento - Vigorito : 'Senza Malagò assemblea di Lega anomala' : Il calcio è l'unico mondo dove chi è licenziato continua ad essere pagato per tutta la durata del contratto. Cambiamenti? Le cose impossibili sono fatte per essere superate. Solo chi non prova non ...

Serie A - Benevento. Vigorito : “Salvezza possibile” : Il patron della squadra neopromossa incita i suoi a dare il massimo fino alla fine. Crederci. La strada per proseguire il cammino in Serie A è certamente tra le più tortuose per il Benevento ma, se l’incoraggiamento a non cedere arriva dal proprio presidente, allora il gruppo di De Zerbi ha il dovere di crederci fino alla fine. “Non molleremo”. Sull’onda di un calciomercato importante, così come ...

Serie A - Vigorito : «Benevento - avanti a testa alta» : Il presidente Oreste Vigorito insegue la salvezza e lo conferma sulle frequenze di RMC Sport Network: 'Noi avevamo un sogno qualche anno fa, lo abbiamo realizzato solo otto mesi fa e sapevamo che ...

Serie A Benevento - Vigorito : «Il sogno salvezza è possibile» : Apparteniamo a quel genere umano che è l'unico animale di questo mondo che può alzare la testa e guardare le stelle e lo conserviamo anche dall'ultimo posto. Abbiamo sempre la testa alzata, guardiamo ...

Benevento - Vigorito scatenato : si lamenta del Var e parla delle mosse di mercato : Il Benevento è reduce dalla sconfitta contro il Napoli ed adesso si prepara per la gara contro la Roma, la squadra di De Zerbi crede alla salvezza, decisive le prossime partite. Intervistato ai microfoni di RMC Sport, all’interno della trasmissione ‘Maracana” il presidente Oreste Vigorito ha dato importanti indicazioni anche sul vertice del campionato: “lo scudetto? Vincera’ chi sara’ meno penalizzato dalla ...

Vigorito parla del suo Benevento e augura al Napoli la vittoria finale : Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’ultima sfida di campionato contro il Napoli: “Con i se e con i ma non si fa la storia, il Benevento proverà a vincere tutte le partite da qui alla fine, ora dobbiamo pensare in grande. Domenica dovevamo accendere il motore e lo […] L'articolo Vigorito parla del suo Benevento e augura al Napoli la vittoria finale proviene da ...

Benevento - Vigorito non vuole mollare e continua a suonare la carica : nuovo messaggio alla squadra : Nonostante la sconfitta con il Napoli, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, continua a credere nella salvezza e ha voluto mandare un nuovo messaggio alla sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Per noi inizia un altro torneo, dobbiamo provare a vincere questo campionato a quindici squadre. Dobbiamo pensare in grande, non era quella di domenica la gara da vincere. Bisogna dimostrare di ...

Benevento - il presidente Vigorito : 'Non è una squadra per la B. Sagna? Gli batte forte il cuore' : Prima della sfida contro il Napoli , il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di Premium Sport: Odore di impresa? 'Alla mia età i miei sensi si sono attutiti, abbiamo acquistato una capacità di riflessione, siamo di fronte alla squadra più forte d'Europa. Più forte della Juve? Sicuramente ...

Benevento - Vigorito spiega il mercato fatto e manda un segnale alla squadra : Oreste Vigorito, patron del Benevento, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, nell’immediato pre-partita della sfida con il Napoli. Il presidente dei campani ha mandato un chiaro segnale alla squadra in merito alle possibilità di salvezza: “Non è una squadra costruita per l’anno prossimo di Serie B, ma una squadra per restare in Serie A. E’ il tentativo di restare in A, dobbiamo provarci fino in fondo, ...

Benevento - Vigorito : 'Che attesa! Ciciretti? Non giocherà mai nel Napoli' : Non pensavo potesse raggiungere certi livelli, oggi è uno dei più forti giocatori al mondo. Lo ammiro non solo per le sue doti tecniche, ma per la capacità di vivere con equilibrio nella sua città. ...

Benevento - frecciata di Vigorito ai giocatori. Ufficiale l’acquisto di Sagna : i dettagli del contratto : Il patron de Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Mattino’ con frecciata ai suoi giocatori: “Il mercato? Mi sono divertito un mondo. Ma quello che importa è che sia cambiata la testa del Benevento: fino a ottobre i miei calciatori andavano nello spogliatoio degli avversari a chiedere magliette come fossero tifosi. Poi qualcuno ha capito che non era la gita sociale“. Intanto è Ufficiale ...

Benevento - Vigorito : Sentenza assurda - : Il presidente del Benevento ha commentato ai microfoni di Sky Sport la decisione che priva i giallorossi del proprio capitano nel pieno della difficile rincorsa alla salvezza, ribadendo la buonafede ...

Benevento - parla il presidente Vigorito : 'Temevo la sentenza. L'errore è del medico - non capisco la decisione' : Queste le sue parole a Sky Sport : 'Se mi aspettavo la squalifica di Lucioni? La temevo. La reazione è stata di grossa tristezza, poi successivamente subito dopo pensare anche al danno subito dalla ...