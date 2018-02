“Beh | sapete | per me Paola Barale…” E la frase di Raz Degan emoziona tutti L’ex

caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2018) “Certi amore non finiscono…”, cantava Venditti. E ogni volta che si parla di RazBarale viene normale pensare a quella. Raz è tornato in tv. A un anno dalla vittoria all’Isola dei Famosi, l’attore israeliano è stato di nuovo ospite di Verissimo. Nell’intervista ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e non ha potuto non menzionare la sua ex fidanzata storica,Barale. A due anni dalla rottura, la coppia non è ancora tornata insieme nonostante le richieste del pubblico. Ma tra Raz eresta un rapporto speciale, tanto che le dichiarazioni dia Silvia Toffanin hanno commosso i telespettatori.naufrago ha rivelato che i rapporti con la showgirl sono ottimi, che sono legati da una profonda amicizia e che si sentono di continuo. Non solo: per Razè tutt’oggi una persona speciale e unica, che ha ...