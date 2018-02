Basket Femminile - Sottana e Zandalasini mandano ko la Svezia : ROMA - L'Italia di Marco Crespi, dopo il passo falso di fine novembre contro la Croazia, torna a vincere e batte con un perentorio 69-47 la Svezia che fino ad oggi era capolista nel girone H con due ...

Basket Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia-Macedonia. Programma - orari e tv : Dopo la trasferta in terra svedese, nuovo appuntamento per l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei del 2019. Le azzurre affrontano la Macedonia in una sfida che non si può assolutamente sbagliare. La Macedonia è la quarta forza del gruppo H e non ha assolutamente possibilità di passare il turno. Servirà una prestazione convincente fin dal primo quarto, per evitare di lasciare speranze alle avversarie e chiudere la contesa già dopo i ...

LIVE Basket Femminile - Svezia-Italia in DIRETTA : sfida decisiva per le azzurre verso gli Europei 2019 : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Italia, sfida valevole per la terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019. Una parita già decisiva per le sorti delle azzurre, che non possono permettersi più errori e passi falsi. Non è un dentro o fuori ma poco ci manca: la Nazionale di Marco Crespi ha chiuso le due partite di novembre con una vittoria ed una sconfitta ed ora insegue proprio la Svezia, prima ...

Basket Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia sfida la Svezia. Partita già decisiva per il destino delle azzurre : Seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. L’Italia comincia il doppio impegno di febbraio a Boras, dove domani se la vedrà con la Svezia. Una sfida già decisiva per le sorti delle azzurre, che non possono permettersi più errori e passi falsi. Non è un dentro o fuori ma poco ci manca: la Nazionale di Marco Crespi ha chiuso le due partite di novembre con una vittoria ed una sconfitta ed ora insegue proprio la Svezia, prima ...

Basket Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la situazione del girone dell’Italia. Con la Svezia sarà già decisiva : L’ItalBasket femminile è pronta per tornare in campo. Sabato 10 febbraio, alle 15.30, le azzurre sfideranno la Svezia in trasferta: una partita già decisiva per le sorti della Nazionale nel cammino delle Qualificazioni agli Europei del 2019. Cecilia Zandalasini e compagne sono inserite nel gruppo H, che comprende anche Romania e Croazia. Il format prevede che solo la prima classificata ha la certezza della qualificazione alla rassegna ...

Basket Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la Svezia ai raggi X. Amanda Zahui la stella - da Lucca attenzione a Binta Drammeh : Ancora Svezia-Italia. Dopo il doppio scontro che ha visto la storica eliminazione azzurra dai Mondiali di calcio, i due paesi si incrociano un’altra volta in ambito sportivo e lo fanno in una gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Europei di Basket femminile. Anche questa volta, però, per l’Italia è una partita fondamentale, perchè perdere significherebbe per la nazionale di coach Marco Crespi allontanarsi in maniera decisiva ...

Basket Femminile - Mondiali 2018 – Sorteggiati i gironi : gruppi abbordabili per le favorite USA e Spagna : Sono stati Sorteggiati i gironi dei Mondiali 2018 di Basket femminile che si disputeranno a Tenerife (Spagna) dal 22 al 30 settembre. L’Italia purtroppo sarà assente dopo aver perso l’incontro decisivo durante gli ultimi Europei. Le 16 squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi. Gli USA sono naturalmente i grandi favoriti: le Campionesse Olimpiche sono state inserite in un girone molto semplice con Lettonia, Senegal e ...

Basket Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Mix di gioventù ed esperienza : servirà la migliore Zandalasini : Settimana decisiva per l’ItalBasket femminile, che si prepara alla seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. La situazione delle azzurre è particolarmente delicata: le due partite di novembre si sono chiuse con una vittoria (Macedonia) e una sconfitta (Croazia) ed ora la Nazionale di Marco Crespi è chiamata ad un altro doppio impegno, a cominciare con la trasferta in Svezia. Un impegno quanto mai decisivo, perché le ...

Basket Femminile - Serie A1 : le migliori azzurre della 17esima giornata. Brilla Martina Bestagno : Nel weekend si sono disputate le gare valide per il 17esimo e penultimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Ormai si sono delineate le prime due posizioni che al termine della regular season porteranno al Round of Challenges, che poi determinerà le 8 squadre che potranno accedere ai playoff. Il Famila Wuber Schio, di fatto, si è assicurato il primo posto, così come l’Umana Reyer Venezia la seconda posizione, che ...

Basket Femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Svezia-Italia. Programma - orari e tv : L’Italia è pronta per scendere per la seconda finestra delle Qualificazioni agli Europei del 2019. Il primo impegno sarà in trasferta, contro la Svezia. Una partita già decisiva, contro una la capolista del raggruppamento (che comprende anche Croazia e Macedonia), a punteggio pieno. Le azzurre, invece, sono uscite dalla finestra di novembre con una vittoria ed una sconfitta e non possono più sbagliare. A qualificarsi alla rassegna ...