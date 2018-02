Arriva la scheda elettorale anti brogli

Emma Muscat cantante di Amici 17 (scheda-foto-video) : Arriva da Malta - ha studiato Arti dello Spettacolo - sogna una vita una popstar : Tra i concorrenti di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5 e Real Time, c'è Emma Muscat. Emma Muscat cantante di Amici 17, chi è Emma ha 18 anni e vive a Malta con il padre e la madre. Ha cominciato a cantare a 5 anni e oggi si esibisce regolarmente nel suo Paese ma anche in Inghilterra e in Italia. Ama la sua vita e dice di essere grata per tutto quello che ha ottenuto fino a questo momento. Cantare le permette di esprimere i suoi ...