Arbitro Guida Var in Fiorentina Juventus | concede e poi revoca un rigore ai viola per

Sarà Guida l' Arbitro di Milan-Lazio - Valeri per Atalanta-Juventus : Paolo Valeri è l'arbitro designato per Atalanta-Juventus , andata della semifinale di Coppa Italia in programma domani alle 20.45 a Bergamo. Marco Guida arbitrerà invece l'altra semifinale d'andata, ...

Cagliari-Milan a rischio rinvio : c'è l'ok del prefetto - l' Arbitro Guida e i capitani optano per il si : 7 Notizie sul tema Cagliari-Milan , diretta tv e live streaming Serie A. Dove vedere il match di oggi 21/1 LIVE Cagliari-Milan cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Calciomercato ...

MILAN INTER / Streaming video e diretta tv : quote - orario e probabili formazioni. L'Arbitro è Guida : diretta MILAN INTER, Streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, in programma a San Siro per i quarti della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:48:00 GMT)