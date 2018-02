Anticipazioni Un posto al sole | 12-16 febbraio | il piano di Alberto

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 12 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 12 febbraio 2018: Giovanna (Clotilde Sabatino) ha dei sospetti sulla morte di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), avvenuta proprio quando il giovane aveva accettato di testimoniare contro il padre. La donna si confida con Franco Boschi (Peppe Zarbo)… Don Peppino Canfora (Gigio Morra) dice a Franco che per Gaetano Prisco il decesso del figlio è peggio della galera… Sfidato da Arianna ...

Anticipazioni Un posto al sole : VALENTINA farà una scoperta sconvolgente (anteprima) : A Un posto al sole siamo arrivati ad uno dei momenti clou delle puntate di questo periodo: negli episodi a cavallo tra il 9 e il 12 febbraio, esce di scena il personaggio di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che muore proprio quando aveva deciso di confessare tutto alla polizia! Ovviamente intorno a questa morte si svilupperà un giallo: qualcuno ha fatto fuori Salvo? Come già sappiamo, perfino don Peppino Canfora (Gigio Morra) sarà sospettato ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 12-16 febbraio 2018 : chi ha ucciso Salvo Prisco? : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2018: Giovanna indaga sulla morte di Salvo, Franco e Angela vicini al bacio! Anticipazioni Un posto al sole: Giovanna indaga sul decesso di Salvo Prisco. Chi potrebbe averlo assassinato? Peppino? Oppure Gaetano? Cresce la complicità tra Rossella e Diego, Vittorio e Anita e tra Angela e Franco, che arrivano vicinissimi al bacio! Sollevano mille ...

Anticipazioni Un posto al sole : FRANCO e ANGELA stanno per baciarsi… : A Un posto al sole, la prossima settimana sarà caratterizzata dalle indagini sulla morte di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) e nascerà un giallo su chi possa essere stato a far fuori il figlio di Gaetano (Fabio De Caro). Tuttavia, mentre Giovanna (Clotilde Sabatino) sarà intenta ad investigare, la storyline sarà attraversata anche da una “venatura romantica” molto attesa da tanti fan della soap. Se da una parte persino don Peppino ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 7 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 7 febbraio 2018: Contento che Rossella (Giorgia Gianetiempo) abbia accettato il suo invito a cena, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) decide di donarle un anello. Anita (Ludovica Bizzaglia) viene ingaggiata dal Caffè Vulcano, intanto Ugo (Raffaele Imparato) fa un’inattesa comunicazione a Luca Grimaldi (Marco Basile). Filippo (Michelangelo Tommaso) inizia ad aumentare la percentuale di rischio dei ...

Un Posto al Sole - Anticipazioni febbraio 2018 : una buona notizia per Diego : anticipazioni Upas febbraio 2018 Durante la scorsa settimana, abbiamo assistito a molta preoccupazione per la salute di Diego. Il giovane, che sappiamo essere sofferente per gravi problemi cardiaci, ha avuto un malore e si è reso indispensabile intervenire prima di quello che si credeva. Che cosa succederà a questo punto? Un Posto al Sole, si prospetta un prematuro intervento Franco Vitiello, in arte Diego Giordano, è tornato alla grande nella ...

