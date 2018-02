superguidatv

: Anticipazioni Quelli che il calcio, ospiti 11 febbraio 2018: Manuel Agnelli e Betta Lemme - SuperGuidaTV : Anticipazioni Quelli che il calcio, ospiti 11 febbraio 2018: Manuel Agnelli e Betta Lemme - ele_gau : RT @FocusRisparmio: Oggi in rassegna/ L’Albo dei #ConsulentiFinanziari si avvicina: alcune anticipazioni ieri durante #Consulentia18 @anasf… - gatti_jl : RT @FocusRisparmio: Oggi in rassegna/ L’Albo dei #ConsulentiFinanziari si avvicina: alcune anticipazioni ieri durante #Consulentia18 @anasf… -

(Di sabato 10 febbraio 2018)che il11che ilsarannodella puntata dell’11oltre a numerosi altri Vip. Mentre su Rai 1 andrà in onda la puntata di Domenica In dedicata a Sanremoe su Canale 5 Barbara d’Urso si occuperà dell’Isola dei Famosi, Luca & Paolo racconteranno agli sportivi le partite didi Serie A. Cosa accadrà nello studio della trasmissione di Rai 2 in onda dalle 13:45 circa di domenica pomeriggio? La scorsa settimana ci ha lasciato l'ex CT della Nazionale #AzeglioVicini, con lui si è chiusa un'epoca. Il ricordo del nostro narratore @GiorgioTerruzzi​#QCC pic.twitter.com/eFlbgBfpYQ —Che il(@che_rai2) 8che il, l’angolo musicale Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran ospiteranno nella ...