Annalisa/ Video - "Il mondo prima di te" : conquista tutti con la sua semplicità - ma basterà? (Sanremo 2018) : Annalisa, Video ''Il mondo prima di te'': l'artista conquista tutti con la sua semplicità. Riuscirà a ottenere un buon piazzamento nella classifica finale del Festival? (Sanremo 2018)

Annalisa - "Il Mondo Prima di Te" : arriva il video della canzone in gara a Sanremo 2018 : Annalisa ha avuto l'onore e l'onere di aprire il Festival di Sanremo 2018. La cantante è stata infatti la Prima ad esibirsi alla kermesse con "Il Mondo Prima di Te", che al momento è il secondo brano più richiesto su iTunes. Nali ha pubblicato il video, girato nella stupenda Lanzarote.

SANREMO 2018/ Video replica quarta serata : Annalisa non decolla - Meta e Moro al top : SANREMO 2018: Video replica della quarta serata, la classifica degli esperti non premia Annalisa. Meta e Moro volano in fascia alta. Ultimo vince per le nuove proposte.

Video del duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018 - due giovani voci ne Il Mondo Prima di Te : Il duetto di Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018 nella quarta puntata di venerdì è stato uno dei tanti presentati nella serata dedicata alle nuove versioni dei brani in gara. Tra le più giovani interpreti in gara in quest'edizione, Annalisa ha scelto un altro giovane interprete per la serata dei duetti: al suo fianco ha voluto Michele Bravi, che proprio lo scorso anno ha ritrovato una sorprendente ...

Annalisa e Michele Bravi a Sanremo 2018 con Il Mondo Prima Di Te VIDEO : Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018 dedicata ai duetti venerdì 9 febbraio Annalisa si è esibita insieme a Michele Bravi. Annalisa è in gara al Festival di Sanremo 2018 con il singolo Il Mondo Prima Di Te, scritto dalla stessa cantante insieme a Davide Simonetta e Alessandro Raina. A dirigere l'orchestra del Festival durante le serate della kermesse ...

Annalisa / Video - Il mondo prima di te : doppia soddisfazione per la cantante (Sanremo 2018) : ANNALISA si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Il mondoprima di te". La cantante tornerà sul palco anche nella seconda serata, di mercoledì 7 febbraio.

Video di Annalisa a Sanremo 2018 con Il mondo prima di te - la più alta new entry nella classifica iTunes : Seconda esibizione per Annalisa a Sanremo 2018: con il brano Il mondo prima di te, la cantante è in gara nella categoria dei Campioni e presenta il nuovo singolo estratto dall'album Bye Bye di prossima pubblicazione. Annalisa a Sanremo 2018 è stata la prima artista ad esibirsi nella serata inaugurale della kermesse canora, ieri sera, martedì 6 febbraio. Oggi, tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la seconda delle ...

Paesaggi mozzafiato nel video de Il mondo prima di te di Annalisa - a Sanremo 2018 con un inno al cambiamento : Il mondo prima di te di Annalisa è la canzone in gara al 68° Festival di Sanremo. Il brano è stato presentato durante la prima serata della kermesse di martedì 6 febbraio, suscitando grande curiosità e apprezzamenti da parte di pubblico e critica. Il mondo prima di te è un brano scritto da Davide Simonetta e Alessandro Raina, insieme ad Annalisa, che quindi appare in veste di autrice. La canzone è un inno alla rinascita, alla riscoperta di sé ...

Annalisa/ Video - "Il mondo prima di te" : "Una voce fresca - innovativa - molto interessante" (Sanremo 2018) : Annalisa Scarrone torna con il brano "Il mondo prima di te" sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 nella categoria dei Big dopo due anni

La rinascita di Annalisa al Festival di Sanremo 2018 con Il mondo prima di te - eleganza e femminilità sul palco dell'Ariston (video) : Il mondo prima di te è il brano di Annalisa al Festival di Sanremo 2018, presentato al pubblico nel corso della prima serata della kermesse martedì 6 febbraio. Alla sua quarta presenza al Festival della Canzone e accompagnata dal maestro Pino Perris, Annalisa porta sul palco una canzone che parla di rinascita. Il mondo prima di te è una ballad emozionale, scritta da Davide Simonetta e Alessandro Raina, e racconta il cambiamento in maniera ...

ANALISI/ Video - testo di "Il mondo prima di te" canzone di Annalisa (Festival di Sanremo) : testo di "Il mondo prima di te", ANALISI della canzone di Annalisa a Sanremo 2018. I temi del brano: rinascita e gratitudine . Il Video dell'intervista prima del Festival

Annalisa/ Video - "Il mondo prima di te" : canzone scritta a sei mani per migliorare l'11° posto (Sanremo 2018) : ANNALISA Scarrone torna con il brano "Il mondo prima di te" sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 nella categoria dei Big dopo due anni